’Ik had seks met de akelige invalleraar van mijn dochter’

„Niet kijken”, zei ik tegen mijn man René in het restaurantje waar we die eerste avond op Kreta zaten. „Maar volgens mij zit daar die zak hooi die Marloes het verkeerde schooladvies wilde geven.” René keek natuurlijk toch. „Ik durf niet te zeggen of hij het is”, zei hij. „Het is ook alweer een tijd geleden.”

Invalleraar

Onze dochter Marloes kon op zich prima meekomen op de basisschool. Ze kon een verkeerde indruk geven omdat ze soms wat afwezig leek, maar ze was wel degelijk pienter. In de laatste klas had zij een jonge invalleraar, Jeroen, die haar uiteraard nog niet zolang meemaakte.

Wij, haar ouders, hadden al gemerkt al dat hij niet zo’n hoge pet van haar op had. Terwijl wij uitgingen van de brugklas havo/vwo, kwam hij aanzetten met een advies voor vmbo-t. Oké, Marloes had haar Citotoets niet echt goed gemaakt, maar ze had wat je noemt een off day.

Giftig briefje

We moesten echt strijden om haar naar de havo te krijgen. Daar deed ze het uitstekend. Zelfs zo goed dat ze overstapte naar het vwo. Gelukkig maar, want ze wilde graag studeren.

Ik kon het niet laten om haar oude leraar Jeroen een kort, giftig briefje te schrijven dat Marloes inmiddels de universiteit had bereikt. Nooit wat op gehoord.

Vakantie

Inmiddels waren we een flink aantal jaren verder. René en ik hadden voor het eerst samen, zonder de kinderen, een vakantie op Kreta gepland. Helaas in het hoogseizoen, want René kon dat qua werk niet anders regelen.

Toen ik Jeroen in het Griekse restaurant spotte, besefte ik dat ik na al die jaren nog steeds boos was. Ik moest naar het toilet, maar zou dan langs zijn tafeltje moeten lopen waar hij met zijn vrouw of vriendin zat. Ik bleef zitten en loerde: hij wás het.

Afspraakje

De volgende ochtend bij het ontbijt in het hotel zag ik tot mijn verbijstering Jeroen en zijn partner bij het buffet. Hij gaf me een blik van herkenning, maar ik negeerde hem.

Opeens sprak René Jeroens partner aan: „Hé, wat doe jij nou hier?!’ Katherina bleek een oud collega te zijn. Ze spraken ter plekke af om ’s avonds met z’n vieren een borreltje te drinken. Ik hield mijn mond, maar was er niet blij mee.

Zand erover

Dat ene borreltje werden meerdere avonden, waarbij ik me op de achtergrond hield. René begon er voorzichtig over wat mij dwarszat: „Zeg Jeroen, jij bent toch...?” Ze deden er samen wat lacherig over: „Zand erover, lang geleden.”

Op onze laatste avond was René moe en ging hij alvast naar de kamer. Ook Katharina ging vroeg slapen. Daar zat ik dan, met nog een vol glas.

Vreemde vonk

Tegen wil en dank raakte ik met Jeroen aan de praat. We bestelden nog een drankje. En nog een.

Toen sloeg er een vreemde vonk over. Terwijl ik dacht: dit is gekkenwerk, ik vind hem niet eens áárdig, huppelde ik achter hem aan om ergens in het immens grote hotel seks met hem te hebben.

De volgende ochtend bij het afscheid stopte Jeroen mij een briefje met zijn telefoonnummer toe. Ik heb hem niet meer gebeld.

