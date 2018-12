Hoe komt het weer goed met een bekoelde vriendschap?

"Allereerst moet je je afvragen of je echt wilt dat het weer goed komt. De vrouwen in het magazine zijn natuurlijk niet alleen door hun partner bedrogen, maar ook door hun beste vriendin: dubbel bedrog. Toch is het verstandig als er kinderen in het spel zijn om er niet al te veel heisa van te maken”, aldus Sylvia.

Open en eerlijk

Misschien is het moeilijk voor te stellen, maar het kan enigszins weer goed komen met de vriendschap. ”Het is heel belangrijk dat er open en eerlijk wordt overlegd. Stel dat je echt klaar bent met jouw liefdegevoelens voor je voormalige partner en er sprake is van alleen maar vriendschap tussen jou en hem, je zelf al een nieuwe liefde hebt én je jouw partner ook een nieuwe relatie gunt, dan is er nog een kans dat een vriendschap weer goed komt. Maar dan moet je dat heel goed met elkaar overleggen. Dus eerst een overleg, het even laten bezinken en dan er weer over praten. Toch vinden de meeste mensen het raar als je beste vriendin de nieuwe partner van je ex is."