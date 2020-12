De leukste kerstfilms van 2020, wij hebben ze voor je!

Kerstfilms op Netflix

Als het op leuke kerstfilms aankomt, kunnen we met geen mogelijkheid om die op Netflix heen. Ook in 2020 presenteert de streamingdienst naast ‘gewone’ kerstfilms een aantal Netflix Originals - die eigenlijk nooit teleurstellen. Hieronder vind je de leukste kerstfilms van 2020.

A California Christmas

In deze kerstfilm doet een rijke charmeur die alles dreigt te verliezen alsof hij een boerenknecht. Zo probeert hij een hardwerkende boerin ervan te overtuigen haar land vóór Kerstmis te verkopen.

Holidate

Ze zoeken iemand om op feestdagen andere mensen samen wat af te kraken. Geen druk. Geen romantiek. Geen kans op liefde. Of toch wel?

Operation Christmas Drop

Een strenge medewerkster van het Amerikaanse Congres verzamelt in deze kerstfilm bewijs om een Amerikaanse luchtmachtbasis in de tropen te sluiten, maar valt voor de ruimhartige kapitein van de basis.

The Christmas Chronicles 2

Kate, die in deel één nog een kind was, is inmiddels een tiener die niet blij is met de nieuwe relatie van haar moeder. Ze loopt weg en belandt op de Noordpool, waar een ondeugende elf Kerstmis wil dwarsbomen.

The Princess Switch: Switched Again

Een perfecte moeder-dochter kerstfilm. Margarets kroning tijdens de Kerst verstoort haar liefdesleven. Haar dubbelganger Stacy probeert haar te helpen, maar zal een derde lookalike hun plan verpesten? Tip: deel één staat ook online!

Jingle Jangle: A Christmas Journey

Een swingende kerstfilm vol muziek, magie en de geweldigste uitvinding die de wereld ooit heeft gezien. Alles is mogelijk… als je maar gelooft.

Meer kerstfilms

Spotlight on Christmas - Videoland

Een kerstfilm zoals een kerstfilm hoort te zijn: lekker voorspelbaar. Hollywoodactrice Olivia wordt vlak voor kerst gedumpt door haar vriend. Ze heeft geen zin in paparazzi en wijkt uit naar haar geboortedorp. Daar wordt ze geconfronteerd met haar familie, een nieuwe vlam en een journalist die haar gevolgd is.

A Christmas Break - Videoland

Hollywoodacteur Danny gaat voor de kerstdagen terug naar zijn oude woonplaats. Daar ontmoet hij lerares Addison. Zij wil er een speciale kerst van maken voor haar kinderen, omdat de school waar ze werkt gaat sluiten. Samen bedenken ze een plan om de school van de ondergang te redden.

Godmothered - Disney +

Weer zo’n lekkere moeder-dochter kerstfilm! Eleanor is een Goede Peetmoeder in opleiding. Ze vindt een verloren brief van een 10-jarig meisje met problemen. Eleanor zoekt het meisje op en komt erachter dat zij inmiddels een 40-jarige alleenstaande moeder is die allang niet meer gelooft in ‘happily ever after’. Ze besluit het tegendeel te bewijzen.

