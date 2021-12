De leukste kerstfilms van 2021, wij hebben ze voor je!

Nieuwe kerstfilms in 2021

A Boy Called Christmas - Netflix

Nikolas is vastbesloten zijn vader te vinden, nadat die hem heeft achtergelaten bij zijn gemene tante om opzoek te gaan naar een elfendorp. Samen met een pratende muis en een vliegend rendier, trotseert hij de kou. Een leuke, avontuurlijke kerstfilm voor het hele gezin.

A Castle for Christmas - Netflix

Een beetje slecht is ie wel, maar is dat niet wat kerstfilms nu juist zo heerlijk maakt? In A Castle For Christmas verkast schrijfster Sophie Brown naar een klein Schots dorpje om aan een schandaal te ontsnappen. Ze hoopt er een leuk kasteel op de kop te kunnen tikken, maar wordt dwarsgezeten door de huidige eigenaar. Drie keer raden wat er gebeurt…

A California Christmas: City Lights - Netflix

Deze kerstfilm is het vervolg op A California Christmas, die vorig jaar uitkwam. Joseph moet halsoverkop naar San Francisco om het familiebedrijf te redden en Callie besluit hem te vergezellen. Maar is hun liefde wel opgewassen tegen het geweld van de grote stad?

A Naija Christmas - Netflix

Het is haar grootste kerstwens… getrouwde zoons. Maar verder dan een paar mislukte Tinderdates zijn haar jongens nog niet gekomen. Dat verandert als er een prijs op het spel komt te staan.

Love Hard - Netflix

Natalie denkt online eindelijk de prins op het witte paard te zijn tegengekomen. In een opwelling vliegt ze naar de andere kant van het land om hem te verrassen. Een verrassing is het zeker - vooral voor haar zelf. Josh lijkt in de verste verte niet op de foto’s die ze heeft gezien. Maar leuk, lief en grappig is ie wel… Of je je kijkers moet willen meegeven dat catfishen oké is en dat het uiteindelijk toch wel goedkomt is een tweede vraag, maar vermakelijk is deze nieuwe kerstfilm wel.

A Winter Getaway - Videoland

Dit is een kerstfilm om lekker bij weg te zwijmelen. Joe Franklin is een gewone jongen die een luxe reis cadeau krijgt van een rijke vriend. De trip gaat samen met een privéjet én de knappe Courtney - die er haar werk van heeft gemaakt om extravagante reizen samen te stellen voor haar klanten.

A New Year’s Resolution - Videoland

In deze kerstfilm heeft de producer van een ochtendshow voor het nieuwe jaar het goede voornemen om een maand lang geen ’nee’ te zeggen tegen uitnodigingen op het sociale vlak. Dat blijkt niet eenvoudig.

Birta - NPO Plus

Een IJslandse kerstfilm, voor de afwisseling. Birta hoort haar moeder praten over geldproblemen. Kunnen ze zich kerst dit jaar nog wel veroorloven? Het meisje bedenkt vervolgens allerlei avontuurlijk manieren om geld op te halen, maar dat is nog niet zo makkelijk als je elf jaar bent.

Home Sweet Home Alone - Disney+

Ja ja… we weten het. Het tweede deel is altijd slechter dan het eerste, het derde deel is slechter dan het tweede enzovoorts. En toch moet je deze kerstfilm eigenlijk zien. Want is kerst wel echt kerst zonder Home Alone? Waarover de film gaat, hoeven we je niet uit te leggen.

Kerstfilms van 2020

A California Christmas - Netflix

In deze kerstfilm doet een rijke charmeur die alles dreigt te verliezen alsof hij een boerenknecht. Zo probeert hij een hardwerkende boerin ervan te overtuigen haar land vóór Kerstmis te verkopen.

Holidate - Netflix

Ze zoeken iemand om op feestdagen andere mensen samen wat af te kraken. Geen druk. Geen romantiek. Geen kans op liefde. Of toch wel?

Operation Christmas Drop - Netflix

Een strenge medewerkster van het Amerikaanse Congres verzamelt in deze kerstfilm bewijs om een Amerikaanse luchtmachtbasis in de tropen te sluiten, maar valt voor de ruimhartige kapitein van de basis.

The Christmas Chronicles 2 - Netflix

Kate, die in deel één nog een kind was, is inmiddels een tiener die niet blij is met de nieuwe relatie van haar moeder. Ze loopt weg en belandt op de Noordpool, waar een ondeugende elf Kerstmis wil dwarsbomen.

The Princess Switch: Switched Again - Netflix

Een perfecte moeder-dochter kerstfilm. Margarets kroning tijdens de Kerst verstoort haar liefdesleven. Haar dubbelganger Stacy probeert haar te helpen, maar zal een derde lookalike hun plan verpesten? Tip: deel één staat ook online!

Jingle Jangle: A Christmas Journey - Netflix

Een swingende kerstfilm vol muziek, magie en de geweldigste uitvinding die de wereld ooit heeft gezien. Alles is mogelijk… als je maar gelooft.

Spotlight on Christmas - Videoland

Een kerstfilm zoals een kerstfilm hoort te zijn: lekker voorspelbaar. Hollywoodactrice Olivia wordt vlak voor kerst gedumpt door haar vriend. Ze heeft geen zin in paparazzi en wijkt uit naar haar geboortedorp. Daar wordt ze geconfronteerd met haar familie, een nieuwe vlam en een journalist die haar gevolgd is.

A Christmas Break - Videoland

Hollywoodacteur Danny gaat voor de kerstdagen terug naar zijn oude woonplaats. Daar ontmoet hij lerares Addison. Zij wil er een speciale kerst van maken voor haar kinderen, omdat de school waar ze werkt gaat sluiten. Samen bedenken ze een plan om de school van de ondergang te redden.

Godmothered - Disney +

Weer zo’n lekkere moeder-dochter kerstfilm! Eleanor is een Goede Peetmoeder in opleiding. Ze vindt een verloren brief van een 10-jarig meisje met problemen. Eleanor zoekt het meisje op en komt erachter dat zij inmiddels een 40-jarige alleenstaande moeder is die allang niet meer gelooft in ’happily ever after’. Ze besluit het tegendeel te bewijzen.

