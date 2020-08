Daghoroscoop 6 augustus

VANDAAG JARIG

Instabiliteit is bijna synoniem aan verandering en opwinding. Er kan voortdurend van alles gebeuren en dat bevalt u wel. U hebt vrijheid nodig en alleen als een vast contract die vrijheid biedt zult u ervoor gaan. Er wachten u veel korte trends in uw carrière, die nu nog onduidelijk zijn.

RAM

Iemand met meer ervaring dan u, kan u dat onophoudelijk inpeperen. Haal er de schouders voor op; sommige mensen hebben dat nodig en uw tijd komt ook. Doordat iemand u in vertrouwen neemt kunt u in de rol van therapeut belanden.

STIER

Een geschikt moment om met uw partner over belangrijke zaken van gedachten te wisselen; u zit op dezelfde golflengte. Er kan uit onvermoede bron geld onderweg zijn. Uw inkomen kan behoorlijk toenemen zodra u in uzelf gelooft.

TWEELINGEN

U zult bij voorkeur op de achtergrond blijven en versteld staan van de hoeveelheid werk die u tussen neus en lippen verzet. Plotseling kunt u zich aangetrokken voelen tot mensen met ongewone inzichten en een afwijkende levenswandel.

KREEFT

Werkende ouders kan het vuur na aan de schenen worden gelegd door vakantievierende kinderen. Zoek uw heil bij een jeugdorganisatie of sportclub als oppas moeilijk te regelen is en doe dat tijdig. Wees extra voorzichtig op de weg.

LEEUW

Pas op uw woorden; u heeft vooral profijt van een vergadering als u anderen laat praten. Privé leidt een openhartig gesprek met een beminde wel tot goede resultaten. Bel een geliefd familielid en praat bij. Ga ook naar buiten.

MAAGD

U kunt wat overgevoelig zijn, maar zult er alles aan willen doen om te voorkomen dat anderen dat merken. Dagelijkse routine kan u vervelen en collega’s lijken niet in u geïnteresseerd. Trakteer uzelf op een ijsje of koel glas wijn.

WEEGSCHAAL

Beteugel uw neiging om anderen te manipuleren of te overheersen. Zodra u beseft dat uw negatieve trekjes onzekerheid verraden zult u ze weten te onderdrukken. Wacht niet te lang met voorbereidingsplannen voor het najaar.

SCHORPIOEN

Onvoorziene problemen kunnen u van uw werk houden en als u nog maar net op eigen benen staat kan uw pas verworven onafhankelijkheid zwaar wegen. Til niet te zwaar aan alles en straal een positieve levenshouding uit.

BOOGSCHUTTER

Lethargie zal snel verdwijnen als u bedenkt wat u allemaal moet doen. Maak een lijst van prioriteiten en deel uw tijd zo efficiënt mogelijk in. Verdiep u niet te veel in details. Sluit de oren als u niet weet of u iets geheim kunt houden.

STEENBOK

Ontspan en geniet van de vorderingen of winst die u hebt gemaakt. Bedenk wat u het liefst zou willen en hoe u dat kunt bereiken. Spreek vanavond af met mensen in wiens gezelschap u zich altijd op uw gemak voelt.

WATERMAN

U kunt een opdracht krijgen die grote nauwkeurigheid vereist en veel geduld. Hoewel dat niet uw sterkste kant is stelt de kosmos u in staat de klus te klaren. Trek het u niet aan en ga uw eigen gang als collega’s u links laten liggen.

VISSEN

Elke verandering van omgeving zal u goed doen. U kunt onrustig zijn omdat u iets nieuws wilt beginnen waarvan de start nog in het verschiet ligt. Oefen geduld en bereidt u degelijk voor. Spreek af met mensen die u lang niet hebt gezien.