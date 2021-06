Daghoroscoop 7 juni – Er hangt een feestje in de lucht, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Hoewel je gezondheid goed is, moet je tijdens de zomer op je tellen passen. Je persoonlijkheid kan een soort metamorfose ondergaan. Prima, mits je het zelf wilt en het niet wordt opgedrongen. Je gaat hoe dan ook de komende tijd je presentatie veranderen: verras je omgeving met je nieuwe kapsel en kledingstijl.

RAM

Maak vooraf een lijstje als je inkopen gaat doen, want anders zul je je limiet snel overschrijden. Bespaar geld door dingen te laten repareren of doe dat zelf, in plaats van steeds iets nieuws te kopen. Dat geeft nog voldoening ook!

STIER

Je kunt plotseling de sterke behoefte voelen om erop uit te gaan. Saai werk en de wensen van anderen kunnen je tegen de borst stuiten, maar je zult er niet aan ontkomen. Leg je er bij neer; morgen is er een nieuwe dag.

TWEELINGEN

Een situatie kan je dwingen terug te denken aan een rivaliteit in je jeugd. Als het om een broer of zus gaat, is dit een goed moment om erover te praten en oude schepen te verbranden. Bekommer je meer om een zieke oudere.

KREEFT

Het kan een verrassing voor je zijn dat naasten je liefhebben om wie je bent en niet omdat je rijk of populair bent. Familiebijeenkomsten zijn er om dit soort fundamentele waarden te ontdekken en te vieren.

LEEUW

Nieuwe bezems vegen schoon. In een poging een oude zaak recht te zetten, kan elke steen worden omgedraaid. Organiseer je lijnen van communicatie en administratie als het om zakelijke belangen gaat. Beantwoord vragen meteen.

MAAGD

Het kan moeite kosten je gevoelens te uiten, zeker als je geliefde die eigenlijk niet wil horen. Er lijkt sprake van een opdracht die in tegenspraak is met de wensen van familie. Vertel het eerlijk als je geen compromissen wilt sluiten.

WEEGSCHAAL

Misschien heb je het verzoek, aan je werkgever om een beter salaris te lang voor je uitgeschoven. Wacht niet langer met te vragen waar je recht op hebt als je goed functioneert. Denk aan de rekeningen die je nog moet betalen.

SCHORPIOEN

Concentreer je eens op je wensen en verlangens dan elke seconde van je tijd te vullen met allerlei taken. Leef meer in het hier en nu. Misschien werk je liever voor een collectief dan voor jezelf. Leer iets bij waar je veel aan zult hebben.

BOOGSCHUTTER

Als je promotie hebt gemaakt of de leiding hebt gekregen over anderen dan is nu het moment aangebroken om duidelijker met diegenen te communiceren. Teamwerk is productief als iedereen zijn best doet en goed werk aflevert.

STEENBOK

De kosmos kondigt een gelukkige en creatieve periode aan. Je brengt veel tot stand als je jezelf omringt met positieve en enthousiaste mensen. Dat kan een grote verandering teweegbrengen en de aanleiding zijn tot een feestje.

WATERMAN

Houd rekening met moeilijkheden thuis als je bepaalde verantwoordelijkheden hebt verwaarloosd. Een vriend kan je op de proef stellen; misschien verdient diegene het niet je vriend te zijn. De wens je zegje te doen neemt toe.

VISSEN

Je kunt met een slecht humeur of hoofdpijn wakker zijn geworden en dat is de schuld van de kosmos. Laat anderen weten dat je met rust gelaten wilt worden en dat je tolerantiegrens laag is. Ook dreigt er een financieel conflict.

