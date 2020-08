Overweeg jij om geen bh meer te dragen?

Maar liefst 65 procent van de VROUW-lezeressen geeft in de poll op Facebook aan liever altijd een bh te dragen, hiernaast vermeldt 35 procent graag bh-loos door het leven te gaan.

Veel lezeressen geven aan dat ze buitenshuis altijd in een bh rondlopen, maar wanneer ze thuiskomen, gaat deze meteen uit. Jolanda schrijft dat ze liever geen bh aanheeft: „Nou, ik moet bekennen dat ik ook het liefst zonder loop, haha. Alleen als niemand het ziet hoor.” Ook Bianca heeft ze liever los in het netje: „Thuis mogen de kippen los in het hok.” Marie-Louise sluit zich bij de dames aan: „Buiten bh, maar zodra ik thuis ben, wegwezen dat ding. Heerlijk!”

Bh-loos

Er zijn ook een aantal vrouwen die geheel bh-loos door het leven gaan. Wendy draagt het liefst geen bh: „Ja hoor, heel vaak! Gelukkig kan ik dat ook. Ik kan me voorstellen dat sommigen dat niet kunnen en dat helemaal niet fijn vinden, maar ik vind het heel fijn. In de zomer en winter… free the boobs!” Ook Natascha gaat bh-loos door het leven: „Al bijna 9 jaar bh-loos… and loving it!”

Toch zijn er ook vrouwen die er niet over peinzen. Yvonne schrijft: „Als ik cup-zero zou hebben, zou ik zeker bh-loos door het leven gaan, maar het is voor mij absoluut géén optie.” Jannie schrijft dat ze nog nooit zonder bh heeft rondgelopen: „Nog nooit gedaan: bh-loos. Koop gewoon een goede bh van katoen bij een lingeriezaak. Dan heb je nergens last van.” Ook Monique draagt altijd een bh: „Onvrouwelijk als je geen bh draagt!”

Praat mee

Heb jij altijd een bh aan? Of ga jij sinds corona bh-loos door het leven? Behoor jij tot de vrouwen die buitenshuis altijd in een bh rondlopen, maar trek je hem thuis meteen uit? Of slaap jij zelfs met je bh aan? Praat mee op onze Facebook-pagina!