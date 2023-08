Zo slecht is het gebruik van een elektrische fiets voor je gezondheid

Tegenwoordig is de elektrische fiets niet meer uit het straatbeeld weg te denken. En nu een groot deel van de middelbare scholen weer open is, komt er weer een nieuwe groep jongeren bij die de ouderwetse fiets inruilt voor een elektrisch exemplaar. „Dat is zorgelijk”, vertelt hoogleraar Marjolein Smidt.

Hartslag

„Vijfentwintig procent van de kinderen en jongvolwassenen in ons land heeft overgewicht”, zegt Smidt. „Dat heeft aan de ene kant te maken met wat je eet en aan de andere kant is dat beweging. Normale, gezonde beweging zoals wandelen, traplopen en dus fietsen moeten we er juist in houden. Want bijna de helft van de pubers sport niet en met een gemiddelde schermtijd van drieënhalf uur per dag is dat ernstig.” Smidt pleit er dan ook voor dat jongeren onder de zestien jaar niet meer op een e-bike mogen rijden.

Voorstanders van de elektrische fiets zullen zeggen dat je je op een e-bike net zo goed kunt inspannen als op een normale fiets, maar je gaat een stuk sneller dus zit er uiteindelijk korter op. Ook zie je minder pieken in de hartslag, waardoor het hart deze extra inspanning mist. Als je bijvoorbeeld hard moet trappen omdat je een brug op moet fietsen, dan schiet je e-bike meteen te hulp.” Je beweegt dus wel de trappers, maar voelt geen weerstand.

Statussymbool

Smidt: „Als je zelf fietst, op een normale fiets, ben je in ieder geval in beweging en bouw je spieren op. Daarnaast zijn mensen die meer buiten zijn gelukkiger dan mensen die binnen zitten. Het zit ‘m dan vooral in de natuurgeluiden die je hoort. Dus als buiten zijn gezond voor ons is, waarom zou je die tijd verkorten? Je wordt er gewoon gelukkig van.”

„Het geluk van de e-bike zit ‘m vaak ook in de aankoop. Het is een statussymbool voor jongeren. En jongeren die zich een e-bike niet kunnen veroorloven, lijken buiten de groep te vallen. Daarom zou het mooi zijn als de overheid het lef zou hebben om het te verbieden vóór je zestiende. Met dit besluit bescherm je ook nog eens deze grote groep jongeren. Want als we vinden dat jongeren onder de zestien jaar niet op een brommer mogen, waarom vinden we het dan wel normaal dat ze op een e-bike rijden?”

Boodschappen

Volgens Smidt zit er dan ook weinig verschil tussen een e-bike en een brommer. „De meeste elektrische fietsen gaan zelfs harder dan een brommer, aangezien ze gemakkelijk opgevoerd kunnen worden. Misschien is een brommer zelfs veiliger? Je hebt een helm op, een rijbewijs gehaald en voor het overige verkeer is heel helder dat je een snelheid tot 25 kilometer per uur kan halen. En aangezien deze leeftijdsgrens al voor de brommer geldt, moet dit legitiem door te schuiven zijn.”

„Jongeren krijgen vaak een nieuwe fiets als ze naar de middelbare school gaan. Als ze dan nog niet in aanmerking komen voor een e-bike, fietsen ze hun hele schooltijd op een normale fiets. En die extra beweging is mooi meegenomen.”

Gemak vernielt de mens

Voor wie is het dan wel geoorloofd om een elektrische fiets te gebruiken? Smidt: „Mensen die fysiek niet op een gewone fiets kunnen fietsen of geen auto hebben en er bijvoorbeeld de boodschappen meedoen, kinderen mee ophalen of voor kinderen die ver van school wonen. Het is eigenlijk altijd goed als je ‘m gebruikt in plaats van de auto, maar het leeuwendeel van de (jongere) gebruikers komt van de gewone fiets. Want als je kijkt naar het aantal jongeren dat voorheen met de bus naar school ging, is dat maar een heel kleine groep.

Daarnaast denk ik dat tien of vijftien kilometer prima te doen is op een normale fiets. Maar het ligt uiteraard aan de omstandigheden. Ik ben overigens geen e-bike-tegenstander, maar ik pleit voor gewone beweging. Ik hoorde laatst iemand zeggen ‘gemak dient de mens, maar dit gemak vernielt de mens’. En daar ben ik het mee eens. Gemak dient de mens komt namelijk uit de tijd dat we nog geen wasmachines hadden. Want als je gewoon kan trappen, dan koester je je lijf als je zelf fietst. Je lijf heeft deze inspanning nodig.”

