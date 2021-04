Daniëlle (48) mist de intimiteit in haar relatie, psycholoog geeft tips!

De vriendschap haalt de peper uit ons seksleven, zo lijkt het. Ⓒ Getty Images/Westend61

Je hebt het samen oergezellig, maar in bed wordt vrijwel alleen nog geslapen. Hoe blaas je een leuke, maar ingedutte relatie nieuw (seks)leven in? Daniëlle (48, niet haar echte naam) mist de passie die er in het begin wel was.