Daghoroscoop 8 maart - Pas op met flirten, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Met je carrièreplaneet in jouw eigen teken moet je, los van hetgeen dat je nu doet, vooral bezig zijn met het versterken van je imago. Je weet dat uiterlijk en gedrag je succes bepalen en dat anderen naar jou opkijken en je beschouwen als iemand die het goed gaat. Jouw taak dit jaar: zorg dat dit zo blijft.

RAM

Houd je dagindeling flexibel en controleer reserveringen als je op reis gaat. Er kan een kans ontstaan jouw ervaring, mening of ideeën te delen met een groot gezelschap. Wees voorzichtig met feiten als je de publieke opinie wilt beïnvloeden.

STIER

Met diplomatie en tact kom je een heel eind; je hebt bondgenoten nodig. Laat een vrouw die je vertrouwt tussenpersoon zijn als je wordt aangevallen door autoriteiten. Sluit vanavond de boze wereld buiten in de armen van je partner.

TWEELINGEN

Twijfel over een privérelatie kan de behoefte oproepen aan een objectieve mening. Een verstandig advies kan een eind maken aan iets pietluttigs wat je dwarszit. Sluit geen compromis waarmee je het eigenlijk oneens bent.

KREEFT

Een gezamenlijk project kan je dwingen sociale kanalen aan te boren waarvan je niet zeker bent. Men zal je echter graag helpen en je kunt ervaren dat je jezelf hebt onderschat. Een internetromance kan beter wat chillen; ga af op je intuïtie.

LEEUW

Je bent toe aan een ongecompliceerde dag, maar dwingende zaken die een onmiddellijke reactie vereisen kunnen je in de wielen rijden. Je kunt uit onverwachte hoek waardering krijgen waardoor je een eerdere mening moet herzien.

MAAGD

Een naaste kan teleurgesteld zijn als een reis of studie niet doorgaat. Of een vriendin wordt in de steek gelaten. Of jouw team verliest. Hoe dan ook: luister, bied een schouder aan om op uit te huilen, maar neem problemen niet over.

WEEGSCHAAL

Jouw flexibiliteit kan worden getest. Vertrek op tijd voor je afspraken. Het kan moeite kosten om je op je werk te concentreren als iets je hindert waar je niet omheen kunt. Je kunt momenteel psychisch een beetje in de knel zitten.

SCHORPIOEN

Persoonlijke en professionele belangen kunnen verstrengeld raken en een totaal nieuw terrein blootleggen. Schijf op wat er allemaal door je hoofd schiet. Jouw mate van vastberadenheid bepaalt je succes. Pas op met flirten.

BOOGSCHUTTER

Wees bescheiden en voorzichtig in je eetgedrag, zeker als je voor iets overgevoelig bent. Laat je uitvoerig voorlichten en bekijk op internet alle mogelijkheden als je de aanschaf van een auto overweegt. Er rust zegen op kennisverrijking.

STEENBOK

Controleer of er onuitgesproken verdachtmakingen, geheime afspraken of verwachtingen zijn als je een overeenkomst sluit. Schakel een vertrouweling in als je er zelf geen tijd voor hebt. Een fout kan een excuus vereisen.

WATERMAN

Het kan een hectische ochtend worden. Pas ervoor op dat je de basis die je gisteren hebt gelegd niet vandaag weer verliest. Let beter op je gezondheid als je niet op je best bent. Leer om meer zaken te delegeren.

VISSEN

Gevoel voor humor gecombineerd met praktische zin ondersteunt elk initiatief waarbij je anderen moet betrekken. De productiviteit en winst van jouw bedrijf kunnen worden verhoogd met efficiënter transport. Verdiep je daar eens in.

