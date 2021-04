’Na een afwijkende scan probeer ik nóg meer van het leven te genieten’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, daar ben ik ook helemaal niet zo mee bezig eerlijk gezegd. Laatst vroeg iemand toevallig aan mij hoe oud ik was, toen moest ik terugrekenen naar het jaar waarin ik geboren ben. Ik vier mijn verjaardag overigens wel gewoon, want ik vier alles in het leven. Dat is misschien ook de reden waarom ik er niet zo mee bezig ben. Als het even kan, trek ik namelijk een fles bubbels open om het leven te vieren.”

Heb jij een beautygeheim?

„Zo ontspannen mogelijk leven, want stress is de grootste boosdoener voor je huid. Als puber ben ik veel gepest met acne en op twaalfjarige leeftijd ging ik al naar de dermatoloog. Dat heeft veel met me gedaan. Ik besloot het negatieve om te zetten in iets positiefs en wilde schoonheidsverzorgingsdocent worden. Als geen ander wist ik wat een slechte huid met je psyche kan doen en ik vond dat hier op de opleiding ook aandacht voor moest komen. Zo geschiedde: ik heb dertien jaar voor de klas gestaan. Inmiddels heb ik drie eigen bedrijven in de beautybranche.

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Dat weet ik niet, want eigenlijk vraagt er nooit iemand naar mijn leeftijd.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn uitstraling. Ik ben een heel positief mens en probeer zo min mogelijk aannames en vooroordelen te hebben. Dat het leven te kort is om onzeker te zijn, heb ik geleerd toen er negen littekens in mijn hersenen werden gevonden op een scan. Er werd gesproken over MS of een herseninfarct, maar de daadwerkelijke oorzaak is nooit gevonden. Ik heb gelukkig nergens meer last van. Sindsdien heb ik mijn mindset aangepast: minder zorgen maken en meer genieten. Je weet immers toch niet wat de toekomst je brengt…”

Waarmee ben je minder blij?

„Met de littekens die ik aan de acne heb overgehouden. Die heb ik onder andere door verkeerde gezichtsbehandelingen gekregen. Eerder vond ik het jammer dat ik geen zuivere huid heb, omdat het ook mijn visitekaartje is voor mijn werk. Inmiddels heb ik het anders leren zien, want het toont ook een bepaalde kwetsbaarheid.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn positieve kijk op het leven en mijn doorzettingsvermogen. Ik heb een bepaalde energie om mij heen, waardoor ik heel open ben en mensen makkelijk op mij durven afstappen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee en ik weet ook niet of ik dat ooit zal zijn, want ik heb altijd doelen voor ogen. Zo zou ik nog heel veel mensen willen bereiken die onzeker zijn over hun huid. Het is zo bizar wat voor impact dat op iemand kan hebben op je zelfbeeld.”

Wat houdt je jong?

„Mijn werk, daar hou ik ontzettend veel van.”

Heb je een levensles?

„Ik sprak eens een mevrouw van 102 jaar en zij zei: ’Als je iets wil, doe het dan nu. Voor je het weet ben je zo oud als ik en dan denk je, had ik maar…’ Sindsdien stel ik niet meer uit en denk ik: als ik het wil, dan moet het nu!”

