Daghoroscoop 19 januari - Sterrenbeeld Weegschaal: Leg de nadruk op ontspanning!

VANDAAG JARIG

In de familie kunnen zich persoonlijke drama’s afspelen, zoals een sterfgeval of een bijna-dood-ervaring, die een behoorlijke impact kan hebben op kinderen, die bovendien hun eigen zorgen moeten verwerken. Ben je kunstenaar of werkzaam in die sector dan kan jouw leven ingrijpend veranderen.

STERRENBEELD RAM

Praktisch zijn leidt niet altijd tot resultaat, maar vandaag is het essentieel om realistisch en nuchter te blijven. Verantwoordelijkheden of verplichtingen kunnen vereisen dat u jij je aan jouw routine houdt doordat mensen of situaties je uitdagen.

STERRENBEELD STIER

Er gaan nieuwe deuren voor je open die je in staat stellen onbekend terrein te betreden. Vertrouw op jouw intuïtie en niet op de criticus in jouw hoofd. Nieuws kan je ertoe brengen op avontuur te gaan. Voorkom dat jouw werk eronder lijdt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

De kosmos kan voor extra passie zorgen en dat zal een liefdesrelatie ten goede komen. Jouw energie kan daarentegen afnemen en het is dan ook verstandig om zwaar fysiek werk de komende dagen tot een minimum te beperken.

STERRENBEELD KREEFT

Het kan moeilijker zijn dan anders om jouw emoties onder woorden te brengen. Dat komt misschien doordat je niet helemaal eerlijk jegens jezelf of anderen bent. Relatieproblemen worden vaak eenvoudig opgelost als je ze wat tijd gunt.

STERRENBEELD LEEUW

Het kan een merkwaardige dag worden door een dromerige sfeer en een mate van somberheid. Tegenwerkende krachten en obstakels kunnen tot ruzie leiden en het kan zelfs onaangenaam worden als je met publiek moet werken.

STERRENBEELD MAAGD

Sociale interactie kan voor een lach en voor vreugde zorgen. Speel geen machtsspelletjes en verspreid evenmin kwalijke roddels als je ontdekt dat je een concurrent hebt in de liefde. Eerlijkheid geeft het meest gunstige resultaat.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Leg de nadruk eens op ontspanning, als je de komende dagen energie te kort komt; dat is tijdelijk en je kunt ermee leven. De boog moet niet altijd gespannen zijn. Concentreer je op taken die niet al te arbeidsintensief zijn.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een drukke dag die nog drukker kan worden, maar ook een uitgelezen dag om contacten te leggen met mensen die je nodig hebt voor het sluiten van toekomstige zakelijke deals. Jouw efficiency zal niet onopgemerkt blijven.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw fysieke kracht kan minimaal zijn, doe dus kalm aan. Begin alleen aan taken die je binnen afzienbare tijd kunt voltooien, anders blijft er aan het eind van de dag te veel onafgemaakt liggen. Strijk niemand tegen de haren in!

STERRENBEELD STEENBOK

Een uitgelezen dag om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen . Je kunt ontdekken dat jouw unieke kwaliteiten op prijs worden gesteld. Een geschikte dag om steun te vragen als je iets moeilijks gedaan wilt krijgen.

STERRENBEELD WATERMAN

Het kan moeite kosten om je te concentreren en zaken te organiseren. Luister naar de boodschappen uit jouw onderbewustzijn, dan kun je een eind maken aan een situatie in jouw leven die geen nut meer heeft. Sta iemand bij.

STERRENBEELD VISSEN

Probeer alleen te werken teneinde te voorkomen dat je ruzie krijgt met anderen. De noodzaak iemand te helpen kan voor enige frictie zorgen op het werk of binnen de familie. Blijf bij jouw voornemen; dankbaarheid zal elke twijfel wegnemen.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.