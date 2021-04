Eerst trouwen, dan samenwonen: ’We waren best jong, maar het plaatje klopte’

„Twaalf jaar geleden, na mijn eerste zwangerschapsverlof, ben ik gestopt met werken. Wij woonden destijds in Sneek en waren allebei een uur onderweg naar ons werk. Mijn man werkte in Emmeloord op de ambulance, ik als administratief medewerkster in Den Helder. Dat wij allebei zo ver van huis waren vond ik geen fijn idee meer toen we ouders waren geworden. Mijn familie woont in Den Helder en op Texel, dus we hadden ook niet echt mensen achter de hand die we direct konden inschakelen als er wat zou zijn. Dat ik thuis bleef beviel ons beiden goed en omdat we van het salaris van mijn man konden leven, besloten we het zo te houden. Sindsdien noem ik mijzelf een thuisblijfmoeder.

Eerst trouwen, dan samenwonen

Uit religieuze overwegingen zijn mijn man en ik zijn eerst getrouwd voordat we gingen samenwonen. Toen we in het huwelijksbootje stapten, kenden we elkaar bijna anderhalf jaar. Hij was toen 25 en ik 23. Best jong, maar het plaatje klopte gewoon. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en sindsdien delen we alles in ons leven. Inmiddels zijn we vijftien jaar gelukkig getrouwd.

In die vijftien jaar is er het een en ander veranderd. Zo zijn we inmiddels ouders van drie kinderen en wonen we niet meer in Sneek. Vijf jaar geleden kochten we een bouwval op Texel. Daniel heeft er - samen met hulp van mijn vader - een paar jaar werk aan gehad om het huis helemaal naar ons zin te maken. Hij richtte zich op de verbouwing, ik op het regelwerk en styling. We wonen er inmiddels met veel plezier.

Taakverdeling

Daniel werkt nog steeds op de ambulance, nu in Friesland. Hij heeft twee à drie keer per week een 24-uursdienst en is hierdoor ook veel thuis. Als hij werkt komt het huishouden om mij neer, maar als hij thuis is helpt hij graag mee. Het enige wat vaststaat qua taakverdeling is dat hij de grote boodschappen doet en ik onze financiële administratie bijhoud. Hij is de doener, ik de regelaar.

We hebben één rekening waar we alles van doen. Hoewel ik de financiën regel hoeven wij elkaar niet om toestemming te vragen om iets te kopen. Grote aankopen overleggen we wel met elkaar. Ik kan me voorstellen dat sommigen het misschien naïef vinden dat we alles op de grote hoop gooien, maar zo zie ik dat niet. Wij hebben echt voor elkaar gekozen. Als het financieel tegenzit, dan zit het ons allebei tegen en als het goed gaat dan gaat het goed. Ik zou het gek vinden als we iets niet zouden kunnen doen, omdat een van de twee daar te weinig geld voor zou hebben.

Gezin op nummer één

Ik noem mijzelf dan wel thuisblijfmoeder, maar ik zit zeker niet de hele dag thuis. Samen met mijn broer en zussen hebben we de groepsaccommodatie van onze ouders op Texel overgenomen. Die verhuren we aan toeristen. Verder blog en vlog ik over ons leven en ben ik sinds kort ‘spontaan’ een webshop begonnen. Dat begon nadat de wandhanger van mijn zoon was gesneuveld. Ik wilde er graag een poster ophangen ter afwisseling, maar wat ik in mijn hoofd had, kon ik online niet vinden. Daarom besloot ik zelf wat te ontwerpen. Deze poster deelde ik op mijn Instagram-pagina en kreeg toen de vraag of ik het ook voor anderen wilde maken. Inmiddels ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en verkoop ik mijn ontwerpen in mijn webshop Winkeltje van Lies. Nu ook ons jongste kind naar school gaat, heb ik meer tijd om mij hierin te gaan ontwikkelen.

Het extra inkomen dat ik genereer is mooi meegenomen. Een fulltime baan zoals ik voor onze kinderen had, zie ik mijzelf niet meer doen. Ik ben niet zo van het plannen en als je me vraagt wat ik over een paar jaar doe heb ik geen idee, maar mijn gezin zal altijd op nummer één blijven staan.”

