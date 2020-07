’We waren net lekker bezig toen we onze dochter (4) zagen staan’

Bordeelprinsessen

Priscilla (39): „Visite van mijn zwager en schoonzus, onze dochters zijn ongeveer even oud. Ik zal nooit het moment vergeten dat de meisjes, die boven waren gaan spelen, naar beneden kwamen in ’prinsessenjurken’ die ze in de ’verkleedkoffer van mama’ hadden gevonden. Die van mij sjouwde rond in een negligé in de categorie Hoerig, met een paar felroze handboeien met pluis als accessoire.”

„En haar nichtje was een Frans kamermeisje, klossend op veel te grote fetisjlaarzen. Ik had graag door de grond willen gaan, maar we hebben er luchtig over gedaan om er niet meer van te maken dan het was: ’Nou ja, wat zien jullie er mooi uit! Nu wil ik jullie ook in de échte prinsessenjurken zien.’ En dóór. Ik heb alleen wel de indruk dat mijn zwager sinds dit bezoek anders naar me kijkt.”

Vrij worstelen

Ronja (37): „Half twaalf ’s avonds, nog even bij de kinderen wezen kijken, iedereen sliep. We waren net lekker bezig toen we onze dochter (4) gefascineerd naast het bed zagen staan. ’Wat doen jullie?’ wilde ze weten. Mijn man zei: ’Mama en ik worstelen een potje, ga jij maar heel snel terug naar bed.’ En droop ze af? Welnee, ze sprong meteen op het bed: ’Ik wil meedoen!’ Zelden is lust sneller verdampt. Er is de volgende dag meteen een grendel op onze slaapkamerdeur gezet.”

Oeps!

Marie-José (38): „Dat je dénkt muisstil van elkaar aan het genieten te zijn, maar opeens een ongerust stemmetje uit de kinderkamer hoort: ’Mama, wat is er, heb je je pijn gedaan?’”

