Boek jij gewoon je zomervakantie?

In De Telegraaf is te lezen dat de schrik er bij Nederlanders goed in zit. Uit navraag bij (inter)nationale reisaanbieders blijkt dat boekingen in de maanden mei tot augustus bijna tot 0 zijn gereduceerd. Het gaat met name om verre vliegreizen en cruises.

„Mensen zoeken logisch wat meer zekerheid, daarom blijven ze liever dichterbij in een huisje of op de camping. Ook om grote menigten te vermijden. Die 1,5 meter-angst zit er bij alle Nederlanders nu ingebakken”, zegt de Nederlandse topman Ramon van Reine van de Europese kampeerspecialist ACSI tegen De Telegraaf.

