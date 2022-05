Deze beautytrends wil je niet missen

„Het valt inderdaad niet mee om door de bomen het bos te zien in de beautywereld. Er is zoveel aanbod! En wie een kijkje neemt in de Douglas, Bijenkorf of Ici Paris duizelt het waarschijnlijk ook na een paar rondjes shoppen. Ik kan dat zelfs als beautyspecialist ook beamen. Want na het maandenlang jureren voor de Dutch Beauty Award als een van de Experts of Beauty had ik daar ook wat last van.

Ik heb zoveel crèmes, geuren, shampoos, tools en make-up getest, dat ik dacht dat er niets meer op mijn gezicht zou passen... Samen met mijn beauty collega-testers bedachten we zelfs een goede truc om moedig door te testen: we verdeelden onze linker- en rechterkant van het gezicht en smeerden op elke helft een product om resultaten te meten. Ook een goede tip om eens thuis te doen bij het uitproberen van diverse nieuwe beautyproducten. Zo zie je meteen wat wel of juist niet voor jou werkt!

Skinimalisme

De producten die wij beoordeelden waren de nieuwste innovaties van het afgelopen jaar en daarbij hoort ook een aantal beautytrends waar we zeker niet meer onderuit kunnen de komende tijd. Zo blijven de collageen- en hyaluronzuurdrankjes nog wel even een hit. De Collagen liquid shots van Sana Amsterdam viel in de prijzen vanwege de prettige smaak en het feit dat veel juryleden het idee hadden dat de huid iets strakker voelde na een paar weken gebruik. Maar het blijft gissen: de een zweert bij deze boosterdrankjes, de ander heeft het idee dat het moeilijk meten is qua huidverbetering.

Skinimalisme, de minimale huidverzorging, is overigens een grote trend. Daarbij speelt de natuurlijke huid en een naturel make-up regime een grote rol. Less is more geldt overigens ook voor de haarverzorging met stijltangen. Zo vielen de Dyson Corrale stijltang en de Airwrap multistyler in de prijzen vanwege het gebruik van minder warmte, waardoor de haarkwaliteit behouden blijft.

Zo hoef je, zoals ik, met blond geverfd haar niet te vrezen voor een bosje stro als je regelmatig de styler pakt. Maar ook de snoerloze styler White Gold van Balmain Hair Couture is een winnaar en daar ben ik het helemaal mee eens. Deze superhandige mini-tool ligt nu standaard in mijn auto, waardoor ik voor elk feestje nog even snel mijn haar in model kan brengen.

Groene beauty

De serums van het Belgisch-Nederlandse merk Routinely lijken aanvankelijk wat ingewikkeld, maar niets is minder waar. Deze ‘superchargers’ zijn niet alleen vegan, allergeen-, parfum-, en geurvrij, maar ook gepersonaliseerd. En via een app word je begeleid om je huid te verbeteren. Dat past helemaal bij de huidige trend van een frisse, natuurlijk ogende en gezond stralende huid.

Ook een trend is het om de huid in de nachtelijke uren extra aan het werk te zetten, bijvoorbeeld met de Night serum capsules van Roc of de nachtpeeling Reface Sleep & Peel overnight serum van Madara. Met als resultaat dat je na een nachtje slapen als ‘nieuw’ontwaakt.

Minder plastic

Om even in het groene te blijven: duurzame beauty die niet belastend is voor het milieu is ook een hot item. Clean beauty met ethisch verantwoorde producten en duurzame verpakkingen staat intussen hoog aangeschreven bij de consument.

Zo is de groene haarverzorging van WeDo een lichtend voorbeeld voor wie minder plastic wil gebruiken. De shampoo en conditioner bars (lijkend op een ouderwets stuk zeep) van dit merk schuimen wel minder en dat is even wennen, maar de overheerlijke geur en het eindresultaat maken alles goed!

Beschermen van de huid voor de zon doen we niet alleen voor onszelf (bij voorkeur met spf 50) maar we houden tegenwoordig ook rekening met het milieu en kiezen steeds vaker voor minerale zonnebrand, omdat deze niet schadelijk is voor de zeedieren en het koraal.

Simpele accessoires

Naast alle nieuwste snufjes en noviteiten blijven ook simpele beauty accessoires het goed doen. Zoals een vlijmscherp wegwerp mesje, de hi Audrey van Intuition by Wilkinson. Want we willen tenslotte lekker gladjes voor de dag komen in de zomer.

Heel simpel maar effectief is ook de Indah, Bright Eyed Cooling Eyeroller: een mooie handzame, goudkleurige rollerstick die van zichzelf al koud aanvoelt en die je voor extra effect nog in de koelkast kunt leggen. Deze is perfect om opkomende wallen onder de ogen te voorkomen of vermoeide oogleden op te peppen. En ook de Milu body beauty tool body roller van rozenkwarts is een aanrader: ideaal om de bloedcirculatie van de benen te stimuleren en zo cellulite te voorkomen!

Must haves

En dan zijn er nog nieuwkomers of merken waar we nog niet eerder van hadden gehoord. De hyaluronic Acid Toner van het upcoming merk Clay and Glow is een absolute must-have en ook de color en shine shampoo en conditioner van Fiona Franchimon zou iedereen eigenlijk uit moeten proberen.

Op zoek naar een genderneutrale geur die je gewoon met je geliefde kunt delen en niet meer hoeft te verstoppen in de badkamer? Dan zijn geuren zoals L’Art & La Matière Van Guerlain, Bon Parfumeur of het Britse geurhuis Molton Brown een prima tip.

Twee fijne ontdekkingen voor supergladde voeten voor als je eens niet bij de pedicure terecht kunt, zijn de Cracked Heel Balm van Margaret Dabbs en de instant Foot Peeling Kit van Lova Skin. En wie het goede voornemen heeft om minder onder de zonnebank te gaan om de huid te sparen, kiest bijvoorbeeld voor de self-tan drops van Natura Bissé.

Wassen doen we niet meer met gewoon wasmiddel, maar met de BDK parfums van Eau de Lessive, een heus wasparfum waar je binnen no time verslaafd aan raakt! En een andere vinding is de zowel hydraterende als tegelijkertijd desinfecterende handcrème van Mani, waardoor je nooit meer uitgedroogde handen hebt tijdens het desinfecteren.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.