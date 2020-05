Esthers gezin wordt gestalkt: De rechtszaak dient binnenkort

Ⓒ Getty Images/EyeEm

„Blijf zo veel mogelijk thuis, daar is het veilig.” Al wekenlang is dat het devies van de overheid, want ’alleen met z’n allen krijgen we corona onder controle’. Maar wie houdt je gewelddadige partner onder controle? Wat als je meer vreest voor een woede-uitbarsting dan voor het virus?