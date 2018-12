Als je niks leuks kan zeggen, zeg dan maar niets

Ik vond het echt een leuk idee hoor, van de redactie: kook jij nou eens een menu dat voor iedereen te doen is. Want nee, ik ben geen chefkok. Heb ik ook nooit beweerd.

Ik ben een stukjesschrijver, moeder van drie kinderen en gastouder van twee permanent logerende aanwaaikinderen. En ik kook graag. Geen gerechten om sterren mee te winnen, maar om magen mee te vullen en liefde in te stoppen. Want samen eten is warm en gezellig. Daar hoeft het niet eens kerst voor te zijn. Zo sta ik nou eenmaal in het leven en zo sta ik ook in de blog Marjolein Kookt Over.

Virtueel mee-eten

Nee, daarin leg ik niet uit hoe je varkensdarmen spoelt om daar dan zelf visworst van te maken. Dat soort dingen doe ik namelijk helemaal niet in mijn keuken. En de meeste lezers van VROUW ook niet, vermoed ik. Die kopen worst bij de slager. Het barst online al van de sites waarop het uitbenen van lammeren en het zelf villen van een konijn wordt uitgelegd. Daar heb je mij niet voor nodig.

Je mag gewoon virtueel met me mee-eten, meeluisteren naar de verhalen van mijn kinderen, meeleven als er iets misgaat in een van onze levens, om ons lachen als we iets heel stoms doen.

Aangebrande taart

Want ik doe wel eens stomme dingen: ik laat taarten aanbranden, vergeet een essentieel ingrediënt voor een gerecht en ooit maakte ik een kalkoenpastei waar mijn kinderen het nog steeds over hebben. Het was het smerigste wat ze ooit hebben gegeten.

En als me dat overkomt, schrijf ik dat ook op. Want we kunnen allemaal wel de hele dag mooi weer spelen; iedereen weet dat het echte leven niet altijd Instagramwaardig is. Het mijne in ieder geval niet.

Lelijke borden

En mijn servies dus al helemaal niet, zo begreep ik. Ik kreeg ook veel reacties over het feit dat ik tonijn serveerde. Dat mag niet van het culinaire geweten. Tonijn eten zorgt voor overbevissing en zo. Goed, dat is terechte kritiek. Ik had er niet bij stil gestaan. Wat mij betreft mag iedereen eten wat hij of zij wil, maar ik maak er voor de zekerheid zalmtartaar van.

Maar dat gezeur over mijn borden… Zouden jullie dat in het echt nou ook doen. Stel je voor, je komt bij me eten en ik heb enorm mijn best voor jou gedaan, zou je dan zeggen: 'Jezus, wat heb jij een afgrijselijk servies. Hoe haal je het in je hoofd om iets op een bord te leggen waar van die afschuwelijke bosbessen op staan. Ik heb serieus in mijn hele leven nog nooit zulke lelijke borden gezien.'

