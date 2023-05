Premium Het beste van De Telegraaf

'Ja, ik heb lymfoedeem en een buik, maar ik mag gezien worden'

Door Mariëlle Wisse

’Als ik in de spiegel keek, hoorde ik de stem van mijn moeder die zei dat ik te dik was.’ Ⓒ Stef Nagels

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Betina Drost-Oostveen (40). Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en runt foodplatform Bettyskitchen.