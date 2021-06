Dit zijn de 8 knapste voetballers van dit EK!

Memphis Depay, Nederland

Oranje boven, natuurlijk! We juichen vanzelfsprekend voor iedere speler van het Nederlands elftal, maar zodra Memphis Depay (27) in beeld komt, zitten we allemaal op het puntje van onze stoel.

Yannick Ferreira Carrasco, België

Ook in het nationale team van onze zuiderburen zitten knappe spelers, zoals Yannick Ferreira Carrasco (27). Hij is geboren in België en met een Portugese vader en een Spaanse moeder zit het wel goed met de looks van deze rode duivel.

Kevin Trapp, Duitsland

De 30-jarige Duitser Kevin Trapp mag niet ontbreken in het lijstje. Kijk maar eens naar die sprekende ogen, of zijn het zijn spieren en tatoeages die ons zo aanspreken? Helaas voor ons… Trapp is gelukkig in de liefde met het prachtige Braziliaanse model Izabel Goulart.

Marcos Llorente, Spanje

Spanje draagt ook zeker zijn steentje bij dit EK, bijvoorbeeld met de middenvelder Marcos Llorente (26). Ook hij is al bezet, maar kijken mag altijd, toch?

Eray Cömert, Zwitserland

Eray Cömert (23) is een van de verdedigers van Zwitserland en ook hij mag er wezen. Terwijl zijn Instagram vooral volstaat met foto’s van voetbaltrainingen, vinden we ook dit pareltje. Even wegzwijmelen….

Thomas Delaney, Denemarken

Hallo, zwoele blik! De 29-jarige middenvelder Thomas Delaney uit het Deense elftal laat je hart in een oogopslag sneller kloppen. In december vorig jaar gaf hij het ja-woord aan zijn jeugdliefde Michelle.

Cristiano Ronaldo, Portugal

Je zag hem waarschijnlijk al van mijlenver aankomen: natuurlijk ontbreekt Cristiano Ronaldo (36) niet op deze lijst. Wat ziet hij er goed uit! De speler van Portugal moet dit EK de titel verdedigen, in 2016 wonnen zij het kampioenschap.

Lucas Hernández, Frankrijk

De Frans-Spaanse voetballer Lucas Hernández (25) maakt dit lijstje helemaal af, want wát een buikspieren. Met zijn spontane lach pakt hij niet alleen alle vrouwelijke EK-kijkers in, ook zijn vrouw Amelia Ossa Llorente valt hier klaarblijkelijk op. Ze zei in 2017 ‘ja’ tegen de verdediger van Frankrijk.

Voor welke speler kijk jij naar het EK?

Voor welke speler uit deze lijst zet jij de televisie aan, of missen we wellicht volgens jou nog een speler? Laat het ons weten via onze Facebookpagina!