‘Ik schrok toen ik hem naakt zag’

Half Nederland reageerde geschokt toen Anouk in een talkshow toegaf dat zij harde eisen stelde aan de penismaat van haar minnaar. Hij moest minimaal 23 centimeter zijn. Hoe aardig en knap de man verder ook was, ze begon niet eens aan een relatie als hij niet aan de gewenste afmeting kon voldoen. ‘Dat kun je toch niet maken om een relatie van de grootte van iemands edele deel te laten afhangen?’ riep ik verontwaardigd tegen mijn toenmalige man. Hij grijnsde en vond het juist stoer van Anouk dat ze dat zomaar hardop durfde te zeggen. Maar ja, hij was zelf dan ook rijk bedeeld...

Prestaties in bed

Toch is dat echt niet alles, weet ik uit ervaring. In bed was hij oké, maar een keer iets leuks doen met mij of onze meiden zat er niet in. Hij was van de oude stempel; overdag werkte hij hard en dus moesten wij ’s avonds vooral niet aan z’n kop zaniken. Ik voelde steeds minder liefde van zijn kant, waardoor uiteindelijk ook de vlam tussen de lakens doofde. Ons 12,5-jarig jubileum hebben we net niet gehaald.

Zes jaar lang heb ik geen vaste relatie meer gehad. Ik wilde een man met een lief karakter, met positieve energie en oprechte interesse in mij en mijn dochters. Alles wat ik in mijn vorige relatie heb moeten missen. Zijn prestaties in bed vond ik van secundair belang. Ik wilde iemand eerst écht leren kennen. Helaas bleken de meeste mannen vooral geïnteresseerd in het fysieke relatiedeel.

Ik had de moed al bijna opgegeven, toen ik een nieuwe collega kreeg. Hij nam opvallend vaak tegelijk met mij koffie- en lunchpauze en dan zaten we heel gezellig te kletsen (op 1,5 meter afstand). Hij had lieve ogen, een warme lach en was oprecht geïnteresseerd en hoffelijk. Maar ik wilde niet de eerste stap zetten om hem mee uit te vragen. Na drie maanden durfde hij het eindelijk aan.

Heel sneu

De eerste kus voelde zo liefdevol en vertrouwd. Met deze man durfde ik wel een nieuw liefdesavontuur aan. Hij heeft alles wat ik in een man zocht, maar inmiddels weet ik dat het in bed nooit iets gaat worden. Behalve dat hij nogal verlegen is, heeft hij namelijk een heel kleine penis. Ik wist niet eens dat ze zo klein bestonden. Dat vindt hij zelf heel erg en hij is er dan ook vreselijk onzeker over.

Natuurlijk heb ik gezegd dat het er niet toe doet, maar dat doet het dus wel. Ik voel fysiek namelijk niks als we vrijen. En omdat hij zo onzeker is, moet ik bepalen wat er gebeurt in bed, terwijl ik het veel opwindender vindt als een man de leiding neemt.

Ik vind het heel sneu, maar ik moet Anouk gelijk geven: de maat maakt wel degelijk uit voor goede seks. Al is het alleen al omdat daar vaak een zelfverzekerde man aan vastzit. En na zes vrijwel seksloze jaren is het voor mij toch belangrijker dan ik dacht dat het in bed ook fijn is. Nu slapen we alleen af en toe bij elkaar, en zelfs daar zie ik tegenop. Ik vind het zo erg voor hem, maar ik ga toch zeggen dat we beter vrienden kunnen blijven.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).