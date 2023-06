Gedurfde outfit Máxima bij sprookjeshuwelijk

Onze koningin droeg tijdens de plechtigheid van de trouwerij een Delfts blauw-achtige zijden gebloemde blauwe jurk met fladderende trompetmouwen van het merk Luisa Beccaria. Deze jurk zagen we al een paar jaar eerder voorbij komen en toen leek het erop dat de jurk iets minder diep van decolleté was.

Het kan ook zijn dat ze deze keer voor een push-up beha koos maar het feit is dat haar decolleté een absolute blikvanger was, hetgeen veel mensen verbaasde aangezien dit doorgaans niet zo’n geschikte look is voor een islamitisch huwelijk.

Koningin Máxima (voorste rij, derde van links) schitterde opnieuw in een jurk die ze al eerder droeg. Ⓒ EPA

Maar blijkbaar koos de koningin voor een luchtige outfit met daarbij een even zo luchtige kobaltblauwe rieten clutch en droeg ze ook het haar in een mooie, volle Barbie-krul. Blikvangers waren daarnaast de grote blauwe ketting met daarbij de losse oorhangers en de XL-armband. Ook een tiara mocht niet ontbreken in het haar die ze als moeder-dochterlook had gekozen want ook Amalia droeg een exemplaar uit moeders haar juwelenkist.

"Outfit Amalia in haar allereerste Jan Taminiau avondjurk"

Amalia

Prinses Amalia hield het even spannend door aanvankelijk niet te verschijnen bij de ceremonie maar schoof later aan bij haar ouders tijdens het galafeest in Amman, gehuld in een statige en oogverblindend mooie dieprode heuse prinsessenjurk, gecombineerd met robijnen sieraden in dezelfde kleur. Dit moment is er overigens een om te onthouden, want Amalia verscheen in haar allereerste jurk van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau waar ook haar moeder enorme fan van is. En ook zij legde daarmee de nadruk op het decolleté, alsof ze het zo met haar moeder had afgesproken.

Een trotse koning Willem-Alexander tussen zijn dochter en zijn vrouw. Ⓒ ANP / HH

De jurk met kobaltblauwe sjerp is aan de bovenkant namelijk mooi geborduurd en diep uitgesneden maar daarover is wel een voile stof aangebracht. Speciaal voor de warmere locatie was er gekozen voor een korte mouw. Voor het eerst ook droeg zij het haar opgestoken en als accessoires een zilverkleurige glitterclutch en een iets afstekende pashmina shawl in de hand.

Prinsessenjurk

Máxima verscheen tijdens het galafeest een stuk ingetogener dan tijdens de trouwceremonie. In een hooggesloten zilverkleurige, rijk geborduurde avondjurk met bescheiden print leek het er bovendien op dat zij voor deze keer alle aandacht naar haar dochter liet gaan, die zich duidelijk in haar element voelde en van top tot teen straalde in haar weelderige Taminiau prinsessenjurk.

Koning Willem-Alexander poseerde maar wat trots tussen zijn dames in een onberispelijk rokkostuum met daaronder een kraakhelder wit hemd met witte strik en bijpassend wit gilet.

Bloemenprint

De bruid Rajwa stal de show in een gedrapeerde jurk van Elie Saab met een asymmetrische hals en een gedrapeerd lijfje met aan de achterkant volop bloemenpracht. Koningin Rania weet hoe het hoort, namelijk nooit de bruid overtreffen tijdens haar huwelijk. Zij bleef bewust op de achtergrond in haar simpele zwarte Dior avondjurk met crème borduursels in de hals en op de rug. Ook de andere koninklijke gasten hadden kosten nog moeite gespaard om zo feestelijk mogelijk voor de dag te komen.

De Zweedse kroonprinses Victoria verscheen in een vrolijkmakende, allover gebloemde avondjurk. Kroonprinses Elisabeth van België kwam samen met haar vader Filip en was één van de opvallendste verschijningen met haar fuchsia Essentiel Antwerp avondjurk, inclusief riante paarse oorhangers. De Deense kroonprinses Mary kwam in een Erdem jurk, ook zij koos voor een vrolijke bloemenprint.

Heel sophisticated en stijlvol was met name de Britse prinses Catherine (Kate) als mode uitblinker in haar poederroze Elie Saab jurk met lange mouwen. Kate weet exact hoe het hoort want zij woonde immers enige tijd in Jordanië voordat ze Prins William leerde kennen. De Spaanse koningin Sofia mocht er overigens ook zijn in een laagjesjurk in het actuele pastel zachtroze.

