Column 52: ’Jij wilt met míj op date en dan ga je zo raar doen!?’

Líjkt het alsof alle mannen op Tinder volstrekte idioten zijn of ís het ook echt zo? Na de psycho, de krent en de stalker had ik afgelopen week wéér een match met een mafketel, Jacques. Vanaf zijn tacky openingszin tot aan het initiatief voor een eerste date zat hij er bovenop. Een love bomber pur sang. Maar toen puntje bij paaltje kwam, begon hij de gekste trekjes te vertonen.

(Laten) hangen bij Hangar

De eerste rendez-vous was vlot gepland. We zouden drankjes doen in Noord. Hij zou me om 22.00 uur oppikken van een etentje bij Hangar, waar ik met vriendinnen zat. Ik had expres niet te veel gegeten en mijn deel van de rekening al betaald om op tijd klaar te staan (zo veel te blij zijn wij girls nu eenmaal al te vaak). Maar om 22.45 uur was meneer er nog niet. ‘Kun je het vinden?’, grapte ik op Whatsapp (hoewel ik het natuurlijk al lang niet meer grappig vond). ‘Ja, ik weet waar het is’, zei hij. ‘Maar misschien kun je beter hier naartoe komen. Ik zit bij Czaar.’ Godver. Hij liet me wachten en was ook nog eens te lui om me te komen halen. Nu moest ik én met het pontje én een enorm eind lopen. Net nu ik mijn nieuwste, veel te hoge hakken aan had! Maar hoewel ik ook prima naar huis kon, deed ik het nog ook.

Bekijk ook: De doorgedraaide ex en zijn wanhoopspogingen

Bliksemontmoeting

Mijn vriendinnen aanschouwden mijn struggle hoofdschuddend. Na drie keer de verkeerde kant op te zijn gelopen, (want welke pont ging er nu precies naar Azartplein?) stonden de blaren al op mijn voeten. Ik deed mijn hakjes uit en haalde op blote voeten met moeite het laatste pontje naar de overkant. Om iets voor middernacht was ik bij café Czaar. Dit nooit meer! Jacques zat buiten op een bankje met vrienden, maar keek amper op of om toen ik kwam aanlopen. Het gore lef. En het werd erger. We zouden wat drinken, maar het café sloot om 24.00 uur. Al die moeite voor een bliksembegroeting. We maakte een praatje op straat, maar daarna sprong Jacques met zijn vrienden op de scooter. ‘Ik app je nog voor een nieuwe date!’, riep ‘ie in de gauwigheid, terwijl ik moedeloos een Über naar huis bestelde.

Voordeel van de twijfel

Normaal gesproken zou ik een vent als deze al lang en breed hebben afgeschreven, maar Jacques bleef toch in de lucht komen met de mooiste datevoorstellen. Een picknick op het strand, bootje varen, hij stelde zelfs voor te overnachten in een oud brugwachtershuisje. Maar ik smolt al bij het idee van een dagje zee. Ik houd van het strand, dus mocht het tegenvallen dan was ik in elk geval weer even uitgewapperd. Bovendien zou het die dag bloedheet worden, dus het was de ideale planning. Jacques zou me om 13.00 uur ophalen. Ik bereidde me voor op een #lifeisbetteratthebeach dagje. Scheren, spray tan, mijn mooiste bikini aan, teennageltjes gelakt en gezellige waterproof sieraden om. Speakertje, fles water, giga strandlaken in de tas; ik was beach ready.

Gestrande date

Maar ik stond nog net niet beneden of mijn scherm lichtte op. ‘Maartje, sorry maar ik red het niet vandaag. Ik heb ineens nog een meeting om 17.00 uur, ik kan niet weg’ Wauw, deze man. Ik besloot zelf naar het strand te gaan en liet Jacques de rest van de dag onbeantwoord. Jij wilt met míj op date en dan ga je zo raar doen!?

Beter nooit dan laat

Toch had ik mijn lesje kennelijk nog niet geleerd. Want nadat hij bleef drammen om me te zien, stelde ik een koffiedate voor (iets met een ezel en een steen..). Ik was al van plan de hele dag in een cafeetje om te hoek te werken, dus hij had alle tijd om gedurende de dag ergens aan te schuiven. Tegen een uur of 16:00 uur was ik echter wel uitgemaild. Ik stond net op toen Jacques in de deuropening verscheen. Wat de fak, Jacques! Lekkere timing weer. ‘Ik ga echt net weg.’ Beter laat dan nooit ging hier niet meer op. ‘Serieus Maartje? Ik kom helemaal hierheen om je te zien. Beetje jammer dat je meteen weg gaat. Weet je wat, laat maar zitten. Dit schiet niet op.’

Jacques afhaak

Hij haalde de woorden uit mijn mond. Stroever dan dit verliep het opzetten van een fatsoenlijke eerste date nog nooit. In tijden van de cancelcultuur had Jacques al veel te veel kansen gehad. En zo is dit meteen ook de laatste keer dat ik nog zo veel moeite doe voor een eerste date (zie je hoe de dating scene langzaam maar zeker iedereen verpest – stand-up comedian Daniël Arends omschreef het ooit al spot on. Sterker nog: vergeet die first dates. De volgende meet-up met een man wordt gewoon met een vriend van een vriend of een collega; geen gedoe, geen verwachtingen. En Jacques afhaak? Die is in ieder geval weer van mijn haak af terug die verrotte dating poel in.

Namen in dit verhaal zijn gefingeerd.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.