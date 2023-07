Deze zomerse items zijn onmisbaar voor een strandvakantie!

Soms maken bepaalde handige tools het leven een stuk aangenamer en als die dan ook nog makkelijk in de koffer of zelfs handbagage passen is dat natuurlijk mooi meegenomen. Het grappige is dat deze lichtgewicht items wel zwaargewichten zijn als het gaat om hun oplossende functie.

Decolleté zonbeschermer

Ik denk bijvoorbeeld aan de onlangs geïntroduceerde X Sun Protector (via Decollette), een soort van sjaaltje dat je om de hals knoopt tijdens het zonnebaden of als je een lange strandwandeling maakt in de zon. Het kleinood is bedacht door Xenia Kasper, de manager van Linda de Mol die uit eigen ervaring merkte dat de zon niet veel goeds deed voor haar hals en decolleté. Aangezien zij net als menig andere vrouw geen ’kalkoenhals’ wil hebben op latere leeftijd besloot zij in plaats van de sjaals, zakdoeken en handdoeken die zij normaal over haar hals legde, iets modieus te ontwerpen. Persoonlijk denk ik dat dit hippe sjaaltje, uitgevoerd in allerlei coole prints (de panter is mijn favoriet), wel eens een modehit kan worden. Zelf ben ik al fan en zit deze lichtgewicht zonbeschermer standaard in mijn strandtas. Het leuke is dat je het snel omdoet met de drukknoop maar ook razendsnel weer afdoet als je bijvoorbeeld op het strand gaat lunchen.

Borstentape

Een ander onmisbaar handig item dat misschien niet zo voor de hand ligt is Booby Tape. Ja echt, deze speciale rolletjes ’plakband’ zijn speciaal gemaakt om je borsten op hun plek te houden als je een strapless jurk draagt of een diep (rug)decolleté waardoor je geen normale beha kunt dragen. Ik heb het zelf getest en moet eerlijk zeggen dat de tape beter blijft zitten dan ik aanvankelijk dacht: zelfs een hele dag! Je plakt het onder je borsten (liftend), aan de zijkant (voor extra volle borsten), in een x-vorm (onder een tube jurk) of over de schouders naar de onderkant van de borsten toe (om extra steun te bieden aan zwaardere borsten). Van hetzelfde merk zijn er ook tepelcovers om erop te plakken als je bijvoorbeeld een blazer of blouse draagt waarbij eventueel je borsten te zien zijn. Mocht je iets te veel voorover leunen dan zijn de tepels in ieder geval decent bedekt.

UV-kleding

UV-werende kleding en badmode is in opkomst! En dat is maar goed ook, want soms is zelfs een zonnebrand met hoge spf factor niet meer voldoende om zonschade te voorkomen. Dermatoloog en huidkankerexpert Daniel Kadouch heeft met zijn badmodelabel Tenue de Soleil trendy badpakken, bikini’s en surfpakken voor hem/haar/kids veel succes. Het fijne is dat de kinderkleding ook via dit label weer kan worden doorverkocht aan andere ouders omdat kinderen deze items immers niet verslijten. En intussen zijn er ook veel zonwerende T-shirts, blouses en shorts te koop van diverse merken omdat hier veel vraag naar is.

Zijden slaapkussen

De 5-panel Cap van Buff is ook zo’n beschermer voor op het hoofd waarbij de pet heel ingenieus met een vochtafwerende zweetband is afgewerkt en de pet zelf staat voor een spf50 bescherming van de hoofdhuid. Op die manier verbrandt de hoofdhuid niet maar zelf gebruik ik het vooral om mijn haar niet uit te laten drogen en te laten verkleuren in de felle zon. Over haar gesproken… Ik ga nooit op zomerreis zonder mijn zijden Beauty Pillow, een kussensloop dat heel lekker verkoelend is op warme dagen maar dat ook voorkomt dat je haar gaat pluizen en dat je niet wakker wordt met slaapvouwen in het gezicht. En als extra: ook de wimperextensions vallen ’s nachts minder snel uit op deze gladde ondergrond! Weegt dus niks maar heeft heel veel effect en bovendien heb ik zo het gevoel dat ik mijn eigen andere merken zoals van Hairlust (Silky bamboo pillowcase) of van Shambo (Silk hair bonnet) bijvoorbeeld. Het is dus even testen op welke jij het lekkerst slaapt.

Lezen maar

Niks zo vervelend als op het strand willen lezen en dat (na je vijftigste) niet meer te kunnen omdat je de leesbril bent vergeten. Of minder erg: je hebt de leesbril wel bij je maar dat werkt niet best omdat dit geen zonnebril is. De Babsee bifocal sun reader is daarom voor mij echt een uitkomst en gaat naast de andere zonnebrillen (ja hoor er gaan er minstens vier mee) altijd in de handtas! Intussen heb ik ze al in meerdere uitvoeringen, passend bij mijn badpakken, pareo’s en strandtunieken! En superhandig: de bril is verpakt in een waterproof tasje dat je om je pols kunt bevestigen zodat je het ook tijdens het zwemmen niet kwijt zult raken.

Aftersun

En last but not least: mijn nieuwste aanwinst voor na het zonnen is de aftersun van het merk Darling. Behalve dat de inhoud heerlijk verkoelend is, mag de uitvoering in de gouden rosé-kleurige fles er ook zijn. Dit is verreweg de allermooiste verpakking van een aftersun ooit. Vandaar dat ik die graag meezeul want ook in de badkamer op vakantie mag het best een beetje opgeleukt worden toch?

