Bianca: ’Alleen een maagverkleining kan mijn seksleven redden’

„Patrick en ik zijn nooit de allerdunsten geweest, maar we waren, toen we met elkaar in het huwelijksbootje stapten, wel slank. Heel langzaam hebben we de kilo’s er in de loop der jaren aan gevroten. Ja, ik noem het beestje maar bij de naam, want dat is wat we hebben gedaan; eten, eten en nog eens eten. Ik gaf mijn twee bevallingen maar wat graag de schuld van mijn gewicht, maar feit is gewoon dat ik iedere avond chips eet, overdag volop snoep en niet sport.

Goede saus

Die eerste kilo’s merk je het meest. Ik weet nog dat ik meer dan 75 kilo woog en toen een paar keer heel fanatiek ben gaan lijnen. Dat fanatisme hield vervolgens hooguit twee weken aan. Enkele jaren later was ik de 80-kilogrens gepasseerd en voor ik het wist moest ik mijn kleding in grote maten kopen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik weeg inmiddels 97 kilo. Dat is voor een vrouw van mijn lengte gevaarlijk zwaar.

Ook Patrick houdt van het goede leven. Hij is een echte bierdrinker en staat het liefst uren in de keuken om elke avond iets bijzonders op tafel te zetten. Iets eenvoudigs als aardappelen, groenten en een stukje kip komt er bij hem niet in. Het moet groots en meeslepend. Alles is overgoten met een goede saus, voorzien van diverse bijgerechten en vooral veel. Heel veel.

Onaantrekkelijk

Dat onze kinderen geen overgewicht hebben, is een wonder. Ze krijgen van ons het slechte voorbeeld. Gelukkig sporten ze allebei vrij fanatiek en fietsen ze elke dag tien kilometer naar school. Ik moet nog zien hoe het hen vergaat als ze wat ouder worden. Het knaagt voortdurend aan mij dat we zo ongezond bezig zijn. Toch kan ik ’s avonds dat wijntje en dat toastje met een lekker kaasje niet laten staan.

Door mijn overgewicht voel ik me onaantrekkelijk. Mijn slanke vriendinnen vinden winkelen leuk; voor mij is dat een regelrechte ramp. Niets staat me, vaak is de grootste maat nog te klein. Nee, ik kijk niet graag in de spiegel. En zoals ik niet graag naar mezelf kijk, vind ik Patrick ook niet meer aantrekkelijk. Hij heeft een enorme bierbuik en een opgeblazen gezicht. Van de knappe man die hij ooit was, is weinig meer over.

Parende walrussen

We hebben nog wel seks, maar dat is echt een hele onderneming. We zweten allebei heel erg, wat niet prettig is. En als je zo zwaar bent, vallen de meeste standjes af. Een vriend van ons heeft een keer in een aangeschoten bui gezegd dat wij in bed waarschijnlijk op twee parende walrussen lijken.

Iedereen moest lachen, wij lachten als boeren met kiespijn mee. Het was zo pijnlijk. Dat beeld van die walrussen krijg ik sindsdien niet meer uit mijn hoofd. Ik moet er altijd wel een keer aan denken als ik het met Patrick doe en dan is mijn sexdrive wel weg!

Maagverkleining

„Ik heb besloten dat ik een maagverkleining wil ondergaan. Ik heb geen discipline om streng te lijnen en ik ben al helemaal niet sportief. Ik denk dat een maagverkleining voor mij de enige oplossing is naar een gezonder leven én een hernieuwd seksleven.

Patrick vindt een operatie voor zichzelf te ver gaan, maar hij heeft beloofd dat als ik eenmaal zover ben, hij ook aan de lijn gaat. Ik droom al een beetje over ons nieuwe leven als slanke mensen. Al zouden we allebei maar 20 kilo kwijt zijn, is dat al een enorme verbetering. Ik hoop zo dat ons seksleven dan weer een beetje de glans van in het begin terugkrijgt.”

