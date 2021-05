Eerste zwarte burgermoeder: ’Een vrouwenquotum vind ik ingewikkeld’

Joyce Sylvester: „Ik had een invaldocente die er net zo uitzag als ik. Toen dacht ik: ’Ik kan dus ook wat bereiken.’ Ⓒ HMC

’Bent ú de burgemeester?’ Het is een vraag die Joyce Sylvester (55), de eerste zwarte, vrouwelijke burgemeester van Nederland, kreeg tijdens een drukbezochte receptie in de raadszaal van het historische stadhuis. Sylvester was van 1 oktober 2008 t/m 31 mei 2009 waarnemend burgemeester van Anna Paulowna en vervulde diezelfde post van 14 september 2009 tot en met 31 december 2015 in Naarden. Sinds 1 februari 2016 werkt zij als substituut ombudsman bij de Nationale Ombudsman.