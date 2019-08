Hoe gezond is gember nou echt?

Er wordt veel geclaimd over gember. Het zou onder andere goed werken tegen menstruatiepijn en het kan ondersteunen bij de behandeling van diabetes, kanker en reuma. Dit zou onder andere komen door de stoffen met een anti-oxidatieve of ontstekingsremmende werking. Dit verlicht onder andere de misselijkheid bij chemotherapie. Echter zijn de effecten van gember als medicijn niet wetenschappelijk aangetoond.

Onderzoek

Het onderzoek naar het effect van gember is veelal in reageerbuisjes of op proefdieren uitgevoerd. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan met bepaalde stoffen in gember, zoals het gemberconcentraat of gemberolie. Dit soort onderzoeken kunnen we helaas niet zomaar vertalen naar het normale gebruik van gember. Denk aan gember in thee of in gerechten. Er is dus meer onderzoek bij mensen nodig om de daadwerkelijke effecten van gember op gezondheid aan te kunnen tonen.

Er is ook onderzoek gedaan naar de effecten van gember tegen zwangerschapsmisselijkheid, maar dergelijke onderzoeken komen tot verschillende bevindingen. Gember zou kunnen helpen tegen dit soort misselijkheid, maar er is geen concreet bewijs. Er is dan ook geen door de EFSA goedgekeurde claim over gember en gezondheid of gember en misselijkheid.

Gember in je voeding

Gember gebruiken als smaakmaker in je voeding is hoe dan ook gezond. En momenteel ook erg populair. Verse gember (gemberwortel), gemberthee, gemberpoeder en gember ingelegd in azijn staan ook in de Schijf van Vijf. Blijf dus vooral lekker genieten van je gemberthee of -soep, maar verwacht niet dat het al je kwaaltjes geneest!

Er zijn veel manieren waarop je het kan gebruiken. Let op: dit is dus niet wetenschappelijk bewezen, maar absoluut het proberen waard. Zo gebruikt men gember als anti-kater middel, om af te vallen, als ‘geneesmiddel’ bij keelpijn en verkoudheid en in een zelfgemaakt masker om acne te verminderen.