Helen’s dagboek deel 523: ’Ik moet het weten: is er iets tussen hen gebeurd?’

Maandag

Max en Jessie liggen in een innige verstrengeling met elkaar op de bank. „Get a room!” roep ik ze toe. Ik begin me steeds meer te storen aan die vozende pubers in huis.

Nina en Guido kunnen ook niet van elkaar afblijven. Wat mij betreft gaat Max iets voor zichzelf zoeken. Zo Eva of Paul maar eens bellen of zij niet via via ergens een kamer weten. De tijd is er rijp voor.

Woensdag

Ik merk niets aan Boris, maar moet het weten. Is er iets gebeurd tussen hem en Emily? Dat kan ik hem niet vragen. Ik moet daarvoor bij dat afschuwelijke wijf zijn. Met trillende vingers scroll ik door mijn telefoonlijst. Ik heb er de afgelopen dagen onrustig mee rondgelopen en ben tot de conclusie gekomen dat ik er maar op één manier achter kan komen: haar opbellen en het vragen.

De telefoon gaat over. Ik neem een slok van de wijn die ik preventief heb ingeschonken. „Helen, zeg het eens”, neemt ze met een akelige zelfverzekerdheid op. Deze toon zint me niets. Er klinkt een bepaalde triomf in haar stem. Ik schraap kort mijn keel en steek dan van wal.

„Ik wil even met je praten. Ik heb jouw plannen nu een paar weken de ruimte gegeven en denk dat je daarmee aardig quitte bent komen te staan.” Nog voordat ik verder kan gaan met mijn verhaal, barst ze aan de andere kant in een demonische lach uit. „Aardig quitte? Ik moet ermee leven dat jij mijn man in de laatste maanden voor zijn dood hebt liggen naaien, Helen. Als ik helemaal quitte wil spelen, zorg ik dat je huwelijk kapotgaat. Ik heb nu namelijk ook niets meer, weet je nog?”

Ik hoor het aan en word woest. „Mag ik jou erop wijzen dat ik jouw man niet heb liggen naaien, maar wij met elkáár het bed deelden? Het zou me niks verbazen als hij achter jouw rug om nog talloze andere minnaressen had! Met wie van zijn vrouwelijke patiënten deed hij het allemaal?” Aan de stilte aan de andere kant van de lijn hoor ik dat ik beet heb. Plotseling weet ik zeker dat Boris haar heeft afgewezen – ik voel het aan alles.

„Ik wil niets meer van jou horen, Emily. Jij belt mijn man niet meer. Als je dat wel doet, ga je daar de rest van je leven spijt van hebben.” Ik heb nog geen idee hoe ik dat laatste dreigement ten uitvoer moet brengen, maar dat komt nog wel. Ik hang op. Vanavond maar eens een goed gesprek met Boris aangaan. Ik moet iets verzinnen om hem het contact met dit mens voorgoed te laten verbreken.