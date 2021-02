Op welke versoepelingen hoop jij?

’Het lijkt soms wel alsof ik weer terug ben in de wereld van de gereformeerde kerk’, zei een kennis onlangs die opgroeide tussen de zwarte kousen. ’De ene na de andere strafmaatregel krijgen we op ons dak. Want hoezo mogen we niet eens even een kopje koffie doen op een terras. Als we op anderhalve meter afstand van elkaar blijven en we zitten in de buitenlucht, dan is er toch helemaal niet zo veel besmettingsgevaar?’

Buiten minder risico

Het zette me aan het denken; was dat niet inderdaad de boodschap van een aantal maanden geleden: buiten liep je veel minder risico, een mondkapje was alleen maar een symbool en als je maar vaak genoeg je handen waste, afstand hield en alle andere hygiëne regels in acht nam, dan was de kans dat je besmet raakte stukken kleiner dan wanneer je de hand lichtte met die regels.

Ik herinner me nog dat ik zelfs geïrriteerd raakte van de mensen die wel een mondkapje droegen. Ze kwamen me veel te dichtbij. Alsof de gezichtsbescherming alle andere regels overbodig maakte. En wat ik me ook herinner: die middag op het terras aan het water. Lunchen met leuke collega’s in de zon. ’Wilt u de stoelen niet verschuiven’, vroeg de ober, ’want dan klopt de afstand niet meer.’ Ze hielden het nauwgezet in de gaten. Terecht.

In de rij

Ik dacht eraan toen ik bij datzelfde eetcafé, nu alweer maanden gesloten maar wel met afhaalmogelijkheid, in de rij stond voor een coffee-to-go. Er stonden wel vijftien mensen. En daar zat geen anderhalve meter tussen. Zou het niet veiliger zijn om dat terras gewoon weer open te gooien, die regels af te stoffen en weer een beetje met leven te beginnen?

Open tot 6 uur

Het schijnt dat ze de avondklok willen houden. Prima. Voor mijn part vervroeg je hem voor de horeca naar 6 uur; dat je tot 6 uur gewoon neer mag strijken voor een portie bitterballen en een witbiertje op het terras en tussen 6 en 9 alleen je afhaalmaaltijd op kan pikken. Want eigenlijk snap ik helemaal niet waar het probleem hem in zit. Er zijn nergens cijfers te vinden over de enorme hoeveelheid besmettingen in de horeca. ’Maar wat als het dan ineens gaat regenen?’, vraagt een collega. ’Mogen die mensen dan wel of niet naar binnen of met z’n allen schuilen onder een parasol?’ Vriend Bob heeft een oldtimer. Die kan als cabrio, maar dat is een heel gedoe. ’Als mensen die meerijden willen dat ik het dak opendoe en het gaat regenen, is het hun eigen probleem’, zegt hij altijd. Dat dus. Neem gewoon een paraplu mee voor de zekerheid.

En de winkels dan?

Zo denk ik, gezien de ervaringen in buurland België waar het aantal besmettingen niet is gestegen, dat ook bij ons best wel weer de winkels open zouden kunnen. Al die ondernemers hebben zo hun best gedaan om hun bedrijfjes coronaproof te maken, laat ze dan op z’n minst die investeringen terugverdienen. Waarom wel de kapper en niet de schoenenwinkel?

’Ja maar als de horeca open is en de winkels ook, dan blijven mensen niet meer thuis’, werpt een vriend tegen. ’Dan krijg je weer heel veel verkeer en zitten we dus zo in een derde golf. Die bedrijven moeten niet dicht blijven omdat ze besmettingsgevaar opleveren, maar omdat de overheid wil dat we allemaal binnen onze eigen muren blijven.’ Volle parken, volle bossen, volle stranden, boze horeca, gefrustreerde mensen... Ik geloof niet dat het helemaal lukt met dat beleid. De Romeinen wisten het al: Geef het volk brood en spelen, dan blijven ze tevreden. We hebben nou al zolang niet meer gespeeld dat er steeds meer opstandelingen rammelen aan de deur.

