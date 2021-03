Zes feiten en fabels over de tanden van je kind

Fabel: Elektrische tandenborstels zijn niet geschikt voor kinderen

„Integendeel: laat kinderen juist zo snel mogelijk wennen aan poetsen met een elektrische tandenborstel. Elektrisch poetsen is niet per se beter dan poetsen met de hand, maar wel effectiever. Met een handtandenborstel moet je zelf zorgvuldig langs alle hoekjes en randjes; een elektrische borstel doet dat vóór je. Bovendien leren kinderen door de automatische timer gelijk om de volle 2 minuten te blijven poetsen.”

Feit: Nadat het eerste melktandje is doorgebroken, moet je direct beginnen met poetsen

„Meestal komt het eerste tandje door met zes tot negen maanden. Begin vanaf dat moment eenmaal per dag te poetsen en breid dat uit naar twee keer per dag als je je kind vast voedsel gaat geven. Wat veel ouders niet weten, is dat poetsen in deze fase júist enorm belangrijk is. Melktanden zijn, als ze doorbreken, nog niet uitgerijpt. Poetsen met fluoridetandpasta maakt ze sterker. Een veelgehoorde angst van ouders is dat fluoride giftig is als een kind het doorslikt. Dat klopt weliswaar, maar ze moeten wel een hele tube volwassenentandpasta doorslikken, wil het echt schadelijk zijn. Kindertandpasta bevat de helft minder fluoride en is helemaal verantwoord om twee keer per dag te gebruiken.”

Fabel: Als je kind eenmaal een ’slecht gebit’ heeft, kun je daar weinig meer aan doen

„Het klopt dat het ene kind met een beter gebit geboren kan worden dan het ander. We krijgen allemaal tanden en kiezen die bestaan uit tandbeen en glazuur. Die laag glazuur is bij de één dikker dan de ander, waardoor beschermingslaag wat beter is. Maar er is echt maar een beperkt aantal kinderen dat geboren wordt met een écht slecht gebit; de meeste problemen komen toch echt door voeding. Het goede nieuws is dat je het tij nog kunt keren, wanneer je kind eenmaal een paar gaatjes heeft gehad. Als tandarts motiveer ik kinderen en hun ouders vaak genoeg om het aantal eetmomenten aan te passen, extra te poetsen of te spoelen met een fluoridemiddel. Op deze manier kun je de verslechtering van het gebit, zeker vóór het wisselmoment, nog tot stilstand brengen. Ik heb soms 18-jarigen in de stoel liggen met een puntgaaf gebit, waarvan het melkgebit helemaal niet zo goed was. Als ik dan de vroegere foto’s erbij pak, zie ik ze glunderen: dat is hun verdienste en daar wijs ik ze dan ook graag op.”

Feit: Voeding speelt een cruciale rol voor de mondgezondheid van je kind

„De meeste gaatjes ontstaan door voedingsgewoonten. Zorg ervoor dat je kind maximaal zeven eetmomenten heeft en let erop dat je als ouder een voorbeeldrol vervult. Als je kind jou de hele dag ziet sabbelen aan je flesje water, zal hij/zij hetzelfde doen met dat flesje limonade en wordt het gebit de hele dag door blootgesteld aan suikers en zuren. Vergis je overigens niet: appelsap verdund met water is bijvoorbeeld nog steeds hartstikke zuur. Water is het beste. Onderschat ook het poetsen voor het slapengaan niet. Tijdens het slapen maak je minder speeksel aan, terwijl speeksel juist nodig is voor het gezond houden van de mond. De suikers die je overdag in je mond stopt, worden namelijk omgezet in zuren en die tasten je glazuur aan. Het speeksel neutraliseert die zuren. Als je dus niet poetst voor het slapengaan, kunnen de zuren de hele nacht hun gang gaan en is de kans op beschadiging van het gebit erg groot.”

Fabel: Het is een dure hobby om je kind minstens twee keer per jaar mee te nemen naar de tandarts

„Laat je niet tegenhouden door de angst voor de rekening! Wat veel ouders niet weten, is dat de meeste mondzorg voor kinderen tot 18 jaar helemaal gratis is. Mondzorg, met uitzondering van orthodontie, kronen en implantaten wordt 100% vergoed uit de basisverzekering zonder eigen risico.”

Feit: Blijf zo lang mogelijk meekijken en –poetsen met je kind

„Dus óók als je kind al op jonge leeftijd de controle wil en alles zelf wil doen. Ook al is het misschien zo nu en dan een tijdrovend klusje om iedere keer mee te kijken of na te poetsen: het is in elk geval tot een jaar of 10 à 11 erg belangrijk. Het is nu eenmaal een feit dat mensen het poetsen vaak al na 1 minuut zat zijn en slordiger worden. Ik laat kinderen weleens een hokje van 5 bij 5 millimeter inkleuren en zeg: ’Als je buiten de lijntjes kleurt, kun je nog niet goed poetsen’. De fijne motoriek speelt namelijk ook nog eens een rol: die is bij kinderen nog niet zo ver ontwikkeld dat ze op jonge leeftijd al uiterst nauwkeurig kunnen poetsen. Ze missen vaak de essentiële plekjes. Ook richting de puberteit, en al helemaal wanneer je kind een beugel heeft, is napoetsen gewenst.”

Meer informatie vind je op deze website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).