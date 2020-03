In hoeverre kun je tijdens deze schoolloze dagen de lijntjes laten vieren?

„Allereerst is het belangrijk om je kinderen goed in te lichten over de situatie. Vertel het zoals het is, richt je op de feiten en kijk samen naar Het Jeugdjournaal. Ze kunnen in principe al het ernstige nieuws online vinden, dus het is van belang om met ze te blijven praten. Daarnaast is het belangrijk om te vragen wat ze er zelf al over weten. Probeer aan te voelen hoe je kind erin staat en hoe angstig hij/zij is.”

Vakantie

,,Toen er werd aangekondigd dat de scholen moesten sluiten, dacht elk kind waarschijnlijk: ’Dan hebben we lekker vrij!’ En dat is ook logisch. Maar je moet uitleggen dat het niet goed is als ze te lang niet naar school gaan en dat dit een situatie is die wij allemaal niet kennen. Benadruk dat iedereen aan de stand van zaken moet wennen en dat we met z’n allen moeten afwachten hoe het loopt.”

,,Sommige kinderen kunnen prima een paar dagen zonder structuur, anderen weer helemaal niet. Het is het slimst om nu al te beginnen aan een schema, waarin je met elkaar afspreekt wanneer er wat wordt gedaan. Je hoeft niet per se het hele schooldagritme erin te houden, want thuis is het echt anders, dus het is slim om een ’thuisritme’ te ontwikkelen. Houd voor schoolwerk zo veel mogelijk de schooltijden aan en maak daaromheen een schema. Hoe meer je de regelmaat erin houdt, hoe minder de kinderen in een soort ‘vakantiemodus’ komen en dat is belangrijk, aangezien het nou eenmaal geen vakantie is.”

Bedtijden

„Zorg ervoor dat het geen ’walhalla’ wordt voor de kinderen. Het is namelijk heel moeilijk om daar uit te komen en om weer terug te schakelen naar school als die weer open gaat. Ik zou de reguliere bedtijden aanhouden, anders heb je als ouder bijna geen leven meer. De ouders moeten het allemaal opvangen, dus die moeten echt goed voor zichzelf zorgen.”

,,Je ziet bij kinderen dat je gedoe krijgt als je alles laat vieren en elke dag anders laat verlopen. Als er nog schoolwerk moet worden gedaan, terwijl je kind op de PlayStation zit, krijg je onderlinge strijd, omdat het voor het kind niet duidelijk is wanneer hij/zij nou mag spelen. Dan moet je er bovenop gaan zitten en/of onderhandelen en dat is eigenlijk nergens voor nodig. Een duidelijk schema zorgt voor rust en minder strijd. Dat betekent echt niet dat er als boeman bovenop moet zitten met elke ongeplande minuut.”

Verbinden

„Je hoeft ze ook echt niet allemaal om 7 uur ’s ochtends klaar te hebben. Je kunt best zeggen: ’We beginnen een half uurtje later’. Kijk naar je gezin en wat voor jullie werkt. Ik adviseer om schoolwerk goed af te wisselen met spelen en bewegen. We kunnen bijna niet meer sporten en dat is voor kinderen ook moeilijk. Ze worden onrustig, omdat ze hun energie niet kwijt kunnen. Las een moment in om samen door de kamer te dansen van mijn part.”

„Je kunt ze ook laten helpen met dingetjes in huis, want we moeten het toch samen doen. Je kunt ze best een keer iets laten klaarmaken voor het eten. Daar leren ze veel van en het verbindt je ook met elkaar. Maak van de gelegenheid gebruik om te bonden.”

Afbakenen

„Als jij thuis moet werken, kun je dit het beste doen, als je kind schoolwerk aan het doen is. Dit hoeft namelijk niet altijd bij jou. Dit kunnen ze prima zelf. Je moet aan je kinderen laten weten op welk moment van de dag jij aan het werkt bent en dus niet beschikbaar bent. Als ze ergens niet uitkomen, moeten ze dat laten liggen totdat jij ze weer kunt helpen. Het is dus heel goed om dat af te bakenen.”

„Mijn belangrijkste tip: ’Geef jezelf en de kinderen de tijd om aan alles te wennen. Het zal niet allemaal meteen goed gaan. Er kan zelfs weerstand op komen, maar door het ritme aan te houden, zal het langzaamaan wel gaan werken.”