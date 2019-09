Als je vriend(in) totaal onverwacht uit de hoek komt...

Je weet vast nog wel die keer dat je begon over die uitspraak van die ene politicus waar je het absoluut niet mee eens was. Maar voordat je überhaupt had verteld waarom je dat vond ging je vriendin er fel tegenin. Je schrok zo van haar politieke voorkeur dat de avond eindigde in een verhitte discussie. Dit doe je dus ook nooit meer…

Praat mee

Om ruzie te voorkomen, kan er worden besloten sommige onderwerpen niet aan te snijden.Vind jij dat vrienden het altijd met elkaar eens moeten zijn? Welke onderwerpen zijn binnen jouw vriendengroep taboe? Mijd je sommige onderwerpen? Praat mee!

