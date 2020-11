’Mam, waar halen we vanavond af?’

Heb je niet veel tijd voor een lunch, maar wil je toch even buiten zijn? Er zijn veel kleine lunchzaken die nu een lunch to go aanbieden. Een kopje koffie/thee met een lekker broodje erbij. Vooral bedrijven die voor de corona geen afhaalmenu hadden, hebben het momenteel zwaar. Neem dus ook eens een kijkje bij jouw favoriete restaurant en check of dat een speciaal afhaalmenu heeft.

Praktische tips

Vooral Aziatisch eten is erg geschikt om op te warmen en daarom is het ideaal om af te halen in grote porties, zodat je er een dag later ook nog van kan smullen. Maar, het kan ook zijn dat je wat leuks te vieren hebt en normaal lekker overdag zou gaan lunchen. Er zijn veel restaurants waar je nu een high-tea, high-wine of high-beer kan afhalen of kan laten bezorgen. Je krijgt dan al het eten en een heerlijke fles wijn of bier bij je pakket. Het enige wat je dan nog zelf moet doen, is het thuis gezellig maken.

Ben je meer een boekenwurm? Waarom niet een gezellige lunch met je gezin of ’bubbel’ organiseren? Gebruik daarbij het nieuwste kookboek van jouw favoriete kok. Dit kan je natuurlijk ook thuis met je gezin of via Skype of Zoom doen. En dan gezellig samen koken. Zo sla je twee vliegen in één klap!

Wat zijn onze favorieten?

Tijdens een rondje VROUW-redactie kwamen de volgende smakelijke afhaallocaties bovendrijven:

Sushi Today in Utrecht/ Amersfoort

in Utrecht/ Amersfoort Broadway American Steakhouse in Utrecht

in Utrecht Bistrobar Indonesia in Haarlem

in Haarlem Restaurant Bodega in Haarlem

in Haarlem Pandarve in Zeist

in Zeist Restaurant The Mex in Vrouwenpolder

in Vrouwenpolder Restaurant Oase in Hardegarijp

in Hardegarijp Sterren Drive Thru in Rotterdam

in Rotterdam Visaandeschelde in Amsterdam-Zuid

in Amsterdam-Zuid Corner Bakery in Amsterdam

in Amsterdam Buddha Bowl in Den Haag

in Den Haag Happy Italy , door heel Nederland

, door heel Nederland Café-restaurant Stork (do-zo) in Amsterdam

(do-zo) in Amsterdam Merlot To Go in Amersfoort

in Amersfoort Café ’t Sluisje in Amsterdam-Noord

Wat is momenteel jouw favoriete afhaallocatie? Laat het weten op onze Facebook-pagina!