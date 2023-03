’Om hoogbegaafdheid hangt een stereotype ’zorgelijke’ gedachte heen’

Over het algemeen wordt van hoogbegaafdheid uitgegaan bij een IQ van 130 of hoger. Maar het is meer dan dat. Het is een samenspel van diverse elementen, zoals aanleg, gedrag, persoonlijkheid en omgeving. Denk hierbij aan het kunnen maken van grote denkstappen, een hoge mate van zelfstandigheid en creativiteit.

’Jouw’ stempel

„Toen Isa zeven jaar oud was, gaf haar school aan dat ze haar een intelligentietest wilde aanbieden. Ze was altijd al verder in haar ontwikkeling, op meerdere gebieden, en dat bleef op school niet onopgemerkt. De test was vooral belangrijk om te kijken of de lesstof goed aansloot op haar behoefte. Dat vonden we prima. We hadden niets te verliezen en Isa was zelf eigenlijk ook wel nieuwsgierig.

Isa en ik denken heel erg hetzelfde. Dus toen we ontdekten dat ze hoogbegaafd is, zei ze lachend: ’Nou mam, als ik het ben, ben jij het ook!’ Daar deed ik volgens niks mee, tot ik begon aan mijn boek, waarin ik op een nuchtere en nieuwsgierige manier het onderwerp beetpak. Ik schreef het oorspronkelijk voor Isa, omdat zij zich niet herkende in enkele andere boeken over hoogbegaafdheid. Dat vond ik zo zonde; het zou leuker zijn als je je als jongere kan herkennen in wat er staat over ’jouw’ stempel.

Toch werd ik op een gegeven moment benieuwd naar of ik het inderdaad ook ben. De test daarvoor vond ik best wel spannend. Rekenen is niet mijn sterkste kant, daar bak ik vast niks van, dacht ik nog.

Ander beeld

Dat uit de test kwam dat ik hoogbegaafd ben, was geen baanbrekende ontdekking, maar wel een verklaring voor een aantal trekjes van mij, zoals mijn levendige fantasie en snel kunnen denken. Tot een aantal jaar geleden had ik nooit nagedacht over waar dat door kwam. Ik pas namelijk niet in het typische plaatje en vroeger werd er simpelweg minder over gepraat. Als Isa niets had gezegd, had ik het waarschijnlijk nooit geweten.

Dat typische plaatje is er trouwens nog steeds. Ik krijg bijvoorbeeld vaak de vraag: ’Oh, is Isa dan wel sociaal?’ Door zulke vragen merk ik wel dat er een stereotype, soort ’zorgelijke’ gedachte om hoogbegaafdheid heen hangt. Dat komt onder meer door films, waarin hoogbegaafden teruggetrokken types zijn die niet kunnen sporten, eigenlijk geen vrienden hebben en er alleen maar bij horen omdat ze het huiswerk van anderen maken.

In het echte leven is dat totáál niet zo. Isa en ik waren al op jonge leeftijd sociaal-emotioneel ver ontwikkeld, maar mensen verwachten dat niet standaard. Toch vind ik het heel fijn dat mensen de vraag gewoon stellen, dat geeft ruimte om een ander beeld neer te zetten en enkele vooroordelen weg te nemen.

Uniek

We hebben er geen spijt van dat we Isa hebben laten testen, want in principe is er niks veranderd. Ze blijft een meisje van 10, dat af en toe wel ouder is in haar gedachtegang, maar maar nog steeds gewoon dingen voor het eerst leert en meemaakt. Maar stel, Isa was nooit getest. Dan hadden mensen een heel positief, creatief, vrolijk, geïnteresseerd kind van 10 gezien, met vriendjes, vriendinnetjes en hobby’s. Nu kijken mensen naar haar met een zorgelijke blik.

Die zie ik ook op scholen: zodra een kind de stempel ’hoogbegaafd’ heeft gekregen, moet daar iets mee gedaan worden. Het is natuurlijk heel goed als als er écht hulp nodig is, die hulp er is, maar de nadruk ligt over het algemeen toch vaak op de eventuele problemen, zoals emotionele problemen en eenzaamheid. Terwijl het ook zóveel moois te bieden heeft. Ze zegt zelf ook altijd: ’Iedereen is uniek, dus ik ben niet anders.’ En zo voelt het voor ons ook.

Tegengeluid

Als ik iets nieuws ontdek - een hobby, iets in mijn werk of iets in een vriendschap - kan ik daar helemaal in opgaan. Dan ga ik op alle fronten aan, krijg ik onwijs veel energie en ideeën en ga ik er meteen mee aan de slag. Als ik bijvoorbeeld schrijf, kan ik volledig in een verhaal zitten. Dan staat alles om mij heen stil en ben ik helemaal in die schrijfwereld. Isa kan dat trouwens ook, ontzettend leuk om te zien!

Dat vind ik het mooiste aan mijn hoogbegaafdheid, samen met dat ik snel kan denken - wat gewoon erg handig is. Mijn missie is om al die mooie dingen te laten zien, als tegengeluid op de nadruk op eventuele problemen. Ik zou het namelijk vreselijk vinden als hoogbegaafde kinderen denken: ’Oh, iedereen behandelt me anders en maakt zich zorgen om mij. Dus dan moet ik me ook maar zorgen maken...’ Dat voelt zó bepalend. Terwijl je op die leeftijd echt nog niet klaar bent; je bent juist nog volop in ontwikkeling!

Hoogbegaafdheid zegt zeker niet alles over jouw persoonlijkheid en mogelijkheden, maar het helpt wel als we het meer zien als een mooie eigenschap met persoonlijke en unieke talenten. Daar hoeft niemand zich voor te schamen.”

