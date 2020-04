Weekhoroscoop week 16

Ram

Liefde: Gevoelens van jaloezie steken de kop op maar in plaats van dat je erover praat heb je de neiging tot ruzie maken. En dat terwijl je partner zich hoogstwaarschijnlijk van geen kwaad bewust is.

Financiën: Hoogste tijd om weer even je hand op de knip te houden. De afgelopen tijd heb je veel geld uitgegeven aan noodzakelijke en minder noodzakelijke dingen. Laat het nu weer even klaar zijn.

Werk: De tijd en energie die je eerder in bepaalde werkzaamheden hebt gestoken begint nu zijn vruchten af te werpen. Positieve reacties zijn te verwachten.

Persoonlijk: Hoewel je zelf niet veel behoefte hebt aan ellen lange gesprekken, strijk je toch even met de hand over je hart wanneer een vriend(in) of familielid dit wel heeft. Er staat een (te) lang telefoongesprek op het programma…

Stier

Liefde: Je zelfstandige en zelfverzekerde houding wordt als zeer aantrekkelijk ervaren. Grote kans dat je geliefde je een welgemeend compliment maakt waar je haast van moet blozen.

Financiën: Het idee dat je nu hebt op het gebied van je financiën is lucratief en absoluut het uitvoeren waard. Trek je hierbij niets aan van anderen die er een andere mening op na houden.

Werk: Hoewel bepaalde zaken je soms best wat moeite kosten ben je niet van plan nu op te geven. Heel goed, de aanhouder wint, zeker deze week!

Persoonlijk: Je hebt meer tijd voor jezelf nodig en de drang om er even alleen op uit te gaan is groot. Een stukje fietsen of wandelen doet je goed.

Tweelingen

Liefde: Hoewel je emoties de overhand dreigen te nemen lukt het je om de dingen vooral rationeel te blijven benaderen, hetgeen absoluut in je voordeel werkt.

Financiën: Je hebt jezelf een vastomlijnd doel gesteld en bent niet van plan hiervan af te wijken. De kans dat je deze week een belangrijke aankoop, aanbetaling of investering doet is dan ook niet gering.

Werk: Ondanks alle maatregelen ben je nog steeds behoorlijk actief. Of je nu thuis werkt of op locatie nog het een en ander kunt doen; je doet het met plezier en de resultaten liegen er ook niet om!

Persoonlijk: Je valt op door je originele en creatieve manier van handelen. Vooral in appgroepen en op social media steel je helemaal de show!

Kreeft

Liefde: Je vindt het belangrijk om er ook thuis voor je partner leuk uit te blijven zien en besteedt dan ook veel tijd aan je uiterlijk. En met succes, het wordt meer dan gewaardeerd!

Financiën: Financiële zelfstandigheid is nu meer dan ooit belangrijk voor je. Een eigen inkomen behouden of meer inkomen genereren is iets wat je enorm bezighoudt momenteel. Gelukkig zijn er mogelijkheden om dit op een prettige manier te realiseren.

Werk: Ondanks alle maatregelen staan je gedachten niet stil. Je wordt overvallen door de meest creatieve, originele en zelfs briljante ideeën! Wat in het vat zit verzuurt niet!

Persoonlijk: Je zou het nu maar wat fin vinden om iemand te hebben bij wie je je ware emoties kunt tonen. Je staat wat dat betreft op knappen; waak ervoor dat de welbekende – en beruchte- emmer niet overloopt!

Leeuw

Liefde: Hoewel je graag even je eigen ding wilt doen wil je daarentegen ook je partner niet voor het hoofd stoten. Praat erover, waarschijnlijk heeft hij of zij ook nog het een en ander op de agenda staan en komt het eigenlijk prima uit.

Financiën: Hoewel er geen onverwachte tegenslagen in de lucht hangen, heb je wel het idee dat je je op financieel gebied te veel en te vaak voor bepaalde beslissingen moet verantwoorden hetgeen je lastig vindt.

Werk: Goede ontwikkelingen op het werk zijn te verwachten in de vorm van goed nieuws of een leuk voorstel. Wellicht voor in de naaste toekomst, maar de voorpret alleen is ook al leuk.

Persoonlijk: Dit is een heerlijke week om buiten aan de gang te gaan. Op je balkon, het dakterras of de tuin: lekker schoonmaken, decoreren en niet te vergeten: er ook optimaal van genieten!

Maagd

Liefde: Je hebt echt behoefte om je helemaal met je geliefde terug te trekken om fijn wat extra tijd aan elkaar te besteden. Laat alles waar je je druk om hebt gemaakt de laatste tijd los: voltooid verleden tijd!

Financiën: Dit is geen goed moment om belangrijke beslissingen te nemen of te experimenteren met grote bedragen. Betaal op tijd je rekeningen en houd je netjes aan je budget.

Werk: Je zit hoog in je creativiteit en muziek draagt hier nog eens een extra steentje aan bij. Met je favoriete muziek op de achtergrond ga je als een speer. Daarbij is een feel good playlist ook een fantastische remedie tegen het ochtendhumeur.

Persoonlijk: Waar zijn je sleutels? Je zonnebril? Je portemonnee? Wegens extra verstrooidheid deze week doe je er verstandig aan alles te checken en te dubbelchecken en vaste plaatsen te hanteren voor je spullen.

Weegschaal

Liefde: Waar je geliefde zich nogal zorgen kan maken deze week ben jij degene die vooral het hoofd koel houdt. Niet alleen neemt je partner je adviezen aan, hij of zij vindt deze nuchtere houding ook nog eens reuze aantrekkelijk.

Financiën: Dit is geen week voor ingrijpende veranderingen op financieel gebied. Zelfs niet voor kleine wijzigingen. Het beste kun je alles even laten zoals het is.

Werk: Aan het einde van de week word je overvallen door een zekere traagheid. Bepaalde projecten komen lastig van de grond en zelf ben je ook haast niet vooruit te branden. Misschien is het even tijd voor een time-out?

Persoonlijk: Veel lekker eten en drinken geeft jouw humeur nu een extra boost. En je lovehandles ook; je komt deze week gemakkelijker aan. In het weekend daarentegen hebben de extra pondjes meer moeite om zich aan je vast te houden dus kwestie van de juiste timing!

Schorpioen

Liefde: Je bent helemaal verzonken in je nieuwe boek en hebt om deze reden dan ook geen zin om al te veel te kletsen. Nu maar hopen dat je partner ook van lezen houdt. Of van iets anders dat geen geluid maakt.

Financiën: Je bent geneigd deze periode meer geld uit te geven aan de inrichting van je huis en wellicht ook de tuin. Online shoppen is dan ook iets wat je momenteel graag doet. Een leuke bezigheid, maar waak er wel voor dat de rekeningen via afterpay niet al te hoog oplopen!

Werk: Je kunt nu enorm chagrijnig worden als je tijdens je werkzaamheden gestoord wordt. Of je nu thuis of op locatie werkt, je kunt vrij weinig hebben momenteel. Desondanks lukt het je om je in te houden en niet uit je slof te schieten.

Persoonlijk: Vooral in het weekend kom je moeilijk in slaap. Probeer je niet te veel zorgen te maken en vooral te denken aan de leuke dingen die je allemaal nog wilt gaan doen.

Boogschutter

Liefde: Met het oog op je relatie zou dit wel eens een pittig weekje kunnen worden. Hoewel de liefde nog steeds volop aanwezig is, zijn jullie het op rationeel gebied flink met elkaar oneens. Probeer er geen (machts)strijd van te maken.

Financiën: Onverwachte geldkwesties kunnen je even behoorlijk laten schrikken. Gelukkig blijkt er wel een oplossing voor handen. Je zult er wel iets anders voor moeten laten maar hier leg je je snel bij neer.

Werk: Hoe meer vrijheid je hebt, hoe meer je de neiging hebt deze vrije tijd op te vullen met nuttige bezigheden. Probeer ook gewoon onbezorgd te genieten van een lege agenda en wat extra tijd voor jezelf.

Persoonlijk: Het is vooral nu heel belangrijk de balans in jezelf te zoeken en eenmaal gevonden deze ook vast te houden. Yoga, mediteren en gewoon een gezond evenwicht bewaren tussen werk en vrije tijd zal je zeker goed doen.

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde nemen geen blad voor de mond en dat is prima! Zolang er van beide kanten rekening wordt gehouden met elkaars gevoelens, is het alleen maar goed dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Financiën: Met de financiën is niets mis en dit wil je graag zo houden. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is het vermijden van onnodige uitgaven en het beperken van overbodige luxe. Eitje toch?

Werk: Het laatste waar je zin in hebt is discussies over app, Skype of mail. Het lukt je dan ook prima om je aan te passen aan andermans wensen. Hoe minder deining, hoe minder golven, hoe eerder je aan de overkant bent.

Persoonlijk: Ondanks je wat vaker thuis bent vind je het nog steeds belangrijk om er goed uit te zien en je huis netjes te houden. Verzorging van zowel jezelf als je omgeving geeft je een goed gevoel en daarnaast ook de broodnodige innerlijke rust.

Waterman

Liefde: Jij en je partner zijn helemaal dol op elkaar en hoewel jullie elkaar graag een beetje plagen zijn de complimenten en lieve woorden deze week ook niet van de lucht. Er is sprake van een diepgaand en wederzijds begrip.

Financiën: Op financieel gebied gaat het momenteel verrassend goed. Zou dit het gevolg zijn van vaker thuisblijven en minder impulsief buiten de deur eten of kleding kopen? Hoe dan ook doe je er verstandig aan dit bescheiden uitgavepatroon te blijven hanteren.

Werk: Je hebt het een stuk minder druk en dit bevalt je uitstekend. Je hebt evengoed genoeg te doen om jezelf op een positieve manier bezig te houden.

Persoonlijk: Het gejaagde gevoel waar je nog wel eens last van had neemt met de dag af. Het lukt je ook steeds beter om je helemaal te ontspannen en zonder schuldgevoel je favoriete series te bingewatchen.

Vissen

Liefde: Halverwege de week voelen jullie je nog meer tot elkaar aangetrokken dan anders. Zelfs wanneer er op dat moment sprake is van wat onenigheid, kunnen jullie toch niet lang bij elkaar uit de buurt blijven.

Financiën: Zo heb je flink wat te besteden en zo is het weer op. Niet dat je je direct zorgen moet maken, maar wat meer stabiliteit in je inkomsten en uitgaven zou wel fijn zijn.

Werk: Je doet je ding en ook nog met plezier. Daarbij sta je open voor niet alledaagse voorstellen van derden en denk je zelf ook lekker outside the box. Mede hierdoor heb je haast overal een oplossing voor handen.

Persoonlijk: Hoewel er genoeg te klussen en te poetsen valt in huis heb je er allerminst zin in. Misschien is het een idee om elke dag een beetje te doen zodat je niet in één keer een bult werk hebt.