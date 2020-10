Zó minder je met suiker!

Ⓒ Getty Images

In Nederland krijgen we dagelijks gemiddeld 28 suikerklontjes binnen. Hiervan zijn 17 klontjes ’vrije suikers’ (toegevoegde suiker + suikers uit honing, siropen en vruchtensappen). Dit terwijl het WHO aan vrouwen adviseert maximaal 12 suikerklontjes aan vrije suikers per dag in te nemen. Consumptie van suiker kan meer aantasten dan alleen je gebit en hangt samen met overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom stelde VROUW medicus/auteur William Cortvriendt (64) - van onder meer Hoe word je 100 en Lichter - de vraag: ’Moet suiker van het menu?’