Deze ‘coole’ uitjes wil je doen met dit warme weer

Skihal

Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar er zijn skihallen in Nederland die 365 dagen per jaar geopend zijn. De skihal heeft een gemiddelde temperatuur van tussen de -5 en -8 graden om de sneeuw in goede conditie te houden. Dé ideale plek voor iemand die de warmte slecht trekt.

Icebar

Moet jij er niet aan denken om je op een heet terras te moeten bevinden met dit weer, maar wil je wel een lekker drankje drinken? Overweeg dan een bezoek aan de Amsterdam Icebar. Deze bar wordt op een constante temperatuur van -10 graden gehouden. Leuk detail: álles is volledig gemaakt van ijs.

Waterpark

Wil je water besparen door je eigen opzetzwembad niet te vullen met kraanwater? Maar wil je wel graag zwemmen? Denk er dan eens aan om een bezoek te brengen aan een outdoor waterpark. Je vindt de waterparken door heel het land. De parken bieden diverse wateractictiteiten aan om je de hele dag te kunnen vermaken.

IJskarten

Jezelf in een beschermend pak hijsen met dit weer klinkt misschien onaantrekkelijk, maar op de ijskartbaan zal je er maar wat blij mee zijn dat je er een aan hebt. IJskarten doe je namelijk op een echte ijsbaan in speciale elektrisch aangedreven karts met spikebanden. Het is de perfecte coole activiteit voor grotere groepen.

Waterskiën

Ben jij een slechte stilzitter? En hou jij wel van een uitdaging? Dan is waterskiën misschien wel wat voor jou. De activiteit is zowel voor jong en oud als voor beginners en gevorderden. Spierpijn gegarandeerd!

Bioscoop

Vergeet de hitte voor een paar uurtjes en duik de bioscoop in. Je denkt er misschien niet meteen aan om voor de buis te hangen met dit warme weer, maar de temperatuur in de filmzalen is goed uit te houden.

Uitwaaien op het water

Van fluisterboot tot sloep en van rondvaartboot tot kano. Het water is de plek om lekker uit te waaien! Huur daarom een bootje en trotseer de prachtige waterwegen van Nederland. Neem een picknickmand mee en geniet van een hapje en een drankje op het water. Vergeet niet om je zonnebrand mee te nemen en je regelmatig in te smeren, want door de reflectie van het water kun je sneller verbranden.