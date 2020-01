Daghoroscoop 6 januari

VANDAAG JARIG

Hoewel uw zelfvertrouwen groot is moet u niet overdrijven. Net als ieder mens kunt u hier of daar tekortschieten en dat zult u dan weer willen over- compenseren. Blijf rustig en uzelf en vooral bescheiden. Houd scherpe voorwerpen buiten het bereik van kinderen, vooral in de keuken.

RAM

Als u te veel uw best doet om de vrede te bewaren kunt u het tegenovergesteld bewerkstelligen. Iemand kan u in de weg staan. Als u wilt dat anderen doen wat u wilt moet u ook bereid zijn hen ter willen te zijn. Oefen geduld.

STIER

Zet verbetering van uw gezondheid hoog op de agenda. Verwacht niet morgen al resultaat als u vandaag begint. Blijf een beetje op de achtergrond en vermijd confrontaties. Met diplomatie, vriendelijkheid en tolerantie komt u het verst.

TWEELINGEN

Plotselinge veranderingen in uw leven kunnen u doen afvragen wat de toekomst zal brengen. Als u minder close bent met degenen met wie u uw leven deelde was u aan verandering toe. Wees in zakelijk opzicht op uw hoede.

KREEFT

U bent in vorm waardoor zakelijke gesprekken vlot zullen verlopen. Er kan onverwacht geld binnenkomen. Speel het spel overtuigend als u nu aan de stuurknuppel zit, maar dat betekent niet dat u anderen mag kwetsen. Blijf eerlijk.

LEEUW

Uw inzet en enthousiasme brengen mogelijk niet het verwachte resultaat. Misschien was uw hoop te hoog gevestigd. Geld is niet alles. Welke maatregelen u ook treft, uw noden zijn ook belangrijk. Stel u blijmoedig op.

MAAGD

Als levensvraagstukken u bezighouden kunt u een medemens in geestelijke nood doeltreffend terzijde staan. Humeurigheid zal tot een teleurstelling in uw liefdeleven leiden. Toon meer waardering voor anderen.

WEEGSCHAAL

Begin de week met frisse moed. Wees uzelf zonder acht te slaan op de onderzoekende blikken van collega’s. Pluk de vruchten van het feit dat u anders bent dan anderen en dat zulks eenzaamheid met zich mee kan brengen.

SCHORPIOEN

Ontspan en laad de batterij op. U kunt vandaag met uw houding, charme en humor anderen opvrolijken. Gedraag u in de liefde loyaal. Vel niet meteen een oordeel over de mensen die u ontmoet; u kunt zich vergissen.

BOOGSCHUTTER

U bent een origineeldenkend mens en zult zich niet de wet laten voorschrijven, al kan dat in uw privé- en beroepsleven spanning oproepen. Breng nu de bal aan het rollen als u uit bent op een nieuw partnerschap. De tijd is rijp.

STEENBOK

Wat u het liefst wilt doen valt waarschijnlijk in ongenade bij de mensen om u heen. Streef naar vrede. Doe iets aan uw huis; koop bloemen en ruim op, dan komt u tot rust. Blijf een eiland van kalmte als om u heen chaos heerst.

WATERMAN

Er kunnen creatieve ideeën bij u opwellen die het waard zijn tijdens een vergadering ter sprake te brengen. Laat u niet ontmoedigen als uw inventiviteit op anderen excentriek overkomt en afwijzende reacties losmaakt.

VISSEN

Uw ideeën om geld te verdienen kunnen op vrienden buitenissig overkomen en misschien hebben zij gelijk. Hard werken en behoudend investeren horen meer bij u dan wild speculeren en zal op den duur lucratiever zijn.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.