’Ik koos de verkeerde broer’

Ik was gevleid dat er twee mannen om mij vochten. En het waren nog wel broers. Mijn beste vriendin voorspelde al: ’Daar komt heibel van’. Maar ik vond het eigenlijk machtig mooi dat die twee totaal verschillende mannen mij wilden hebben. De een - ik noem hem voor het gemak Bas - was zachtaardig en voorzichtig, schreef gedichten en stuurde lieve cadeautjes.

De ander - ik noem hem voor het gemak Michel - wond er geen doekjes om en kleedde me bij wijze van spreken met zijn ogen uit. Hij was macho, een beetje bot, in mijn ogen een echte versierder. Ik voelde me enorm tot hem aangetrokken, maar dacht ook: ’Hem zal ik op den duur moeten delen, hij gaat me pijn doen’. Dus ik koos voor veiligheid, geborgenheid en trouwde met Bas.

Tevreden

Tussen die twee bleef het nog lang onrustig. Michel bleef een hele tijd uit onze buurt en kwam nauwelijks nog naar familiefeestjes. Maar na verloop van tijd kreeg ook hij een serieuze relatie en verbeterden de onderlinge verhoudingen. Ondertussen kregen Bas en ik een kind, een wolk van een baby. Was ik gelukkig? Eerder tevreden. Ik vond dat ik het goed had gedaan: ik had een betrouwbare man en een mooi kind.

Wat wilde ik nou nog meer? Nou, veel meer! Al gauw kwam ik er namelijk achter dat Bas helemaal niet zo zachtaardig was als hij had geleken. Hij had gemene trekjes: haalde me naar beneden als er geen anderen bij waren, negeerde me als hij daar zin in had. En waar hij in het begin nog verlegen was als we vreeën, werd hij later steeds ruwer en ging hij puur voor zijn eigen genot. Ik kon maar niet bevatten dat ik me zo in hem had vergist.

Sulletje

Toen ik Michel eindelijk weer eens zag op het jubileumfeest van zijn ouders, raakten we in een rustig hoekje aan de praat. Hij vroeg hoe het tussen mij en zijn broer ging. Hij keek me zo onderzoekend aan, dat ik brak. Ik vertelde hem dat het eigenlijk helemaal niet goed ging. Meer kon ik niet zeggen, ik werd ineens zo emotioneel.

Hij legde zijn arm om me heen en zei: „Mensen hebben zo’n verkeerd beeld van hem. Hij lijkt rustig, bijna een sulletje. Maar hij was als kind al degene die voor de problemen zorgde, problemen waarvan ik steevast de schuld kreeg. Omdat ik nou eenmaal een grote mond had.” Toen we geluid hoorden, haalde hij snel zijn arm weg en gingen we weer ieder ons eigen weg. Even later kreeg ik een berichtje van hem: „Ik houd nog altijd van je, dat is nooit over gegaan...”

Liefde

We zijn inmiddels maanden verder. Ik heb Michel niet meer gezien, maar we appen vaak. Elke keer als ik dat ’pingetje’ hoor, knalt mijn hart bijna uit mijn borst. Van liefde, want ik ben hem ook nooit vergeten. Ik besef steeds een beetje meer dat ik voor de verkeerde broer heb gekozen. Maar ja, Bas en ik hebben samen een kind, ik heb hem trouw gezworen, beloofd om er altijd voor hem te zijn.

Maar Michel wil ons een kans geven, zegt hij. Wat hem betreft, trek ik vandaag nog bij hem in. Hij heeft, vanwege zijn gevoelens voor mij, zelfs zijn relatie beëindigd. Maar hij beseft niet wat we aanrichten in de familie als wij voor elkaar zouden kiezen. Het zou zoveel kapotmaken! Bas zou het ook nooit accepteren als ik hem zou verlaten voor zijn broer. Maar ik houd zo van Michel. Wat moet ik doen?!

Dit verhaal staat ook in het nieuwste VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).

