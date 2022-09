‘Bekende acteur vroeg of ik wel eens vreemdging’

In de podcast ‘Zodoetzijdat’ spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen. In deze aflevering: hoe herstel je je hormonen als alles nét even te veel wordt? De kinderen opvoeden, het huishouden managen, carrière maken en -als het even kan- er ook nog goed uitzien. Soms lukt dit gewoon even niet en ben je zo labiel als het maar kan. Hoe ga je hiermee om? Reijs weet als geen ander hoe je je hormoonhuishouding weer in balans krijgt. De bestsellerauteur legt uit waarom we in coronatijd meer snaaien, waarom fysiek contact essentieel is voor vrouwen en waarom ons libido juist nu zo laag is.

