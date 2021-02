Justine is thuisblijfmoeder: ’Ik moet me vaak verantwoorden’

Justine was leidinggevende in de zorg, maar werd thuisblijfmoeder na de geboorte van haar derde kindje. Ⓒ Chantal Spieard

Hoogopgeleide vrouwen die ervoor kiezen thuisblijfmoeder te worden, krijgen regelmatig de wind van voren. Justine Malaars (33) heeft daar maling aan. Zij zette haar carrière opzij om fulltime bij de kinderen te kunnen zijn. De eerste vrouw is Justine Maljaars (33). Ze woont samen met Kai en is moeder van Manue (5), Sejara (4) en Niara (1). Na haar studie werkte ze als leidinggevende in de zorg, sinds de geboorte van de jongste is ze thuisblijfmoeder.