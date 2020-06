’Gênant trio: Leuk in theorie, waardeloos in de praktijk’

Vogelperspectief

Mireille (50): ,,Misschien dat ik voor mijn 50e verjaardag te veel had gezeurd over sleur en hoe alle dagen op elkaar leken en dat ik toe was aan een verrassing. Ik hoopte met deze hints op een gezellige surpriseparty. Ik kreeg van mijn man een tandemvlucht in een paraglider. Het was een effectieve manier om mijn heerlijke saaie leven te herwaarderen. Ik wilde me niet laten kennen en heb me omhoog laten trekken. Krijsend. De instructeur beloofde een ‘adembenemend uitzicht’. Ik ervoer meer de adembenemende sensatie van elk moment te pletter te kunnen vallen.”

Peperduur kiekje

Tessa (40): ,,Ons bezoek aan de rots van Gibraltar... Tegen alle waarschuwingen in gingen we toch de apen voeren voor een foto. ‘Wat kan er misgaan? Die beesten zijn mensen gewend.’ Aap 1 ging er vandoor met mijn tas met daarin mijn geld, telefoon en paspoort, aap 2 beet me. En de tetanusinjectie en antibiotica op de spoedeisende hulp namen zoveel tijd in beslag dat onze cruise doorvoer zonder ons. Gelukkig hebben we de foto’s nog.”

Coronakansen

Erica (46): ,,In het park riep ik: ‘Denkt u aan de anderhalve meter, meneer?’ tegen een man met twee doodenge vechthonden – en zag hem vervolgens zonder morren uitwijken. Dat ik dát nog mag meemaken!”

Einde verhaal

Kim (42): ,,Terugkerende echtelijke ruzie over de poes op bed: ‘Die kat eruit of ik ga bij je weg!’ zei ik tegen mijn man. Nooit verwacht dat hij: ‘Ga maar!’ zou zeggen. En hij meende het nog ook.”

Overmoed

Natasja (28): ,,Tijdens een groepsexcursie door de woestijn in Jordanië kwamen we een chauffeur te kort. Wie kon er met een 4x4 rijden? Van de vier vriendinnen met wie we op vakantie waren, was ik de ‘stoere’. En dat wilde ik graag blijven, dus ik heb ons in een uit elkaar vallende jeep langs ravijnen en over paden gereden waarbij Parijs-Dakar de A2 bij Abcoude leek. Ik stond doodsangsten uit, ze hebben mijn handen van het stuur moeten wrikken. Wanneer leer ik nou eens ‘nee’ zeggen?!”

‘Zijn jullie doof?’

Peet (42): ,,Ouderavond op school, iets met ouderparticipatie. Opstaan en geanimeerd roepen: ‘Wie doet er mee?’ En dat je dan totaal geen respons krijgt en voor gek staat – dat is me dus al een paar keer overkomen.”

One moment in time

Elsie (38): ,,Memo aan mezelf: ook na vier rosé kun je op karaoke-avond geen Whitney Houston liedje aan.”

Royaal afgevoerd

Lieke (32): ,,Koningin Máxima kwam voor een werkbezoek naar ons dorp en ik had al helemaal bedacht hoe we beste vriendinnen zouden worden door haar een mooie foto te laten zien die ik ooit eerder van haar had gemaakt. Ik weet nog steeds niet wat er precies gebeurde, maar ik werd zo’n beetje opgetild en afgevoerd toen ik op haar afliep. Die beveiliging is dus dik in orde.”

Bluf Bourguignon

José (48): ,,Tuurlijk kon ik helpen met het thuisdiner, ik was tenslotte dol op koken (lees: ik kijk veel 24Kitchen en mijn zelf-gebakken koekjes komen van een kant-en-klare rol uit de koeling). Maar ongeveer weten wat julienne en brunoise is, volstaat niet als de hoofdkok is geveld door een gebroken arm. Omdat ik het niet kon maken die mensen te laten zitten, ben ik er toch voor gegaan. Met bloed, zweet en veel bijna kant-en-klaar uit de supermarkt, heb ik de boel zo chic mogelijk opgeleukt. Ze vonden het allemaal heerlijk. Ik heb de verpakkingen zwetend in mijn auto verstopt en Onze Lieve Heer beloofd echt nóóit meer zo te jokken over mijn culinaire vaardigheden als hij me hiermee liet wegkomen.”

Lakse aanpak

Anoniem (38): ,,Na het met redelijkheid en goede gesprekken te hebben geprobeerd, heb ik de onverschillige moeder van het meisje dat mijn dochter ontzettend pestte totaal afgebrand op het schoolplein. Het was niet fraai, er zat me veel dwars en iedereen heeft het gehoord. Het schoolhoofd kwam me kalmeren, dus die heb ik ook meteen even meegenomen met zijn lakse aanpak. Het applausje van de omstanders heeft me gered, het had ook heel anders kunnen aflopen.”

Eenzame hoogte

Kato (47): ,,We hadden een uitje met de naaste familie naar het buitenbad. Of ik nog van de hoge duikplank durfde, vroeg mijn broer grijnzend, want op zijn 45e is hij nog net zo’n klier als toen we jong waren. ‘Tuurlijk!’ blufte ik. Als je goed zoekt, kun je vast zijn filmpje wel vinden, waarop een iets te dikke vrouw van middelbare leeftijd bibberig naar boven klimt om plat op het water te klappen, met de gratie van een zeekoe.”

Cocktail trio

S. (54): ,,Als twintiger leefde ik nogal uitbundig en leek een triootje – twee vrouwen, één man – me een goed idee. Je moet alles eens geprobeerd hebben, nietwaar? Het leek me heel spannend. In de praktijk was het een zeer gênante cocktail van ledematen en geluiden zonder enige samenhang. Er ligt altijd iemand in de weg en er staat er altijd wel eentje buitenspel. Sindsdien heb ik aardig wat kinky dingen uitgehaald, maar triootjes staan op mijn zwarte lijst. Leuk in theorie, waardeloos in de praktijk.”

Gokken of dokken?

Mara (37): ,,Ik had een schuld van 3.800 euro bij een enge man. Met de laatste 50 euro cash die ik nog had, ben ik in een vlaag van wanhoop het casino ingelopen… en won 5.300 euro! Ik zou het niemand aanraden, dit lukt me natuurlijk nooit meer. Het ging in een bizarre flow en ik wist ook intuïtief wanneer ik moest stoppen, maar het was spelen met vuur.”

Proactief onderuit

Ingrid (43): ,,Na mijn scheiding wilde ik graag weer een relatie. Online daten verliep moeizaam en ik had ook niet meer zo’n zin in eindeloos tijd en energie steken in een contact zonder te weten of het iets zou opleveren. Bij een klant liep een man rond die ik ontzettend leuk vond, heel relaxed, gevoel voor humor. Moed verzameld, opgetut. Gierend van de zenuwen heb ik tegen hem gezegd dat ik vond dat wij eens samen uit eten moesten. Hij zei dat zijn vriendin dat vermoedelijk niet zo leuk zou vinden. Au! Voortaan laaggespannen verwachtingen aanhouden en afwijzing incalculeren. En o ja, iemands relatiestatus checken.”

Krachtige taal

Anita (34): ,,Omdat ik steeds de zooi van anderen moest oplossen in een slecht-lopende organisatie, liep ik in een opwelling naar mijn baas. Daar heb ik in nogal krachtige taal uitgelegd dat het een ballentent was en hoe het anders moest. In de film krijg je dan de kans jezelf te bewijzen. Ik kon me meteen melden bij het UWV. Misschien voortaan niet meer meteen toegeven aan een boze bui…”

Baanbluf

Sylvia (49): ,,Een nieuwe vriendin, op wie ik graag indruk wilde maken, vroeg of ik zin had om af te spreken op haar tennisclub. ‘Lijkt me enig!’ zei ik en ging onmiddellijk een schattig tennisrokje shoppen en een racket op Marktplaats scoren om niet uit de toon te vallen. Zonder ooit een bal te hebben geslagen en met slechts vage kennis van de spelregels. Ik dacht dat ik was uitgenodigd voor ijsthee, chardonnay, kletsen en bitterballen. In plaats daarvan moest ik een gemengd dubbel spelen. Ik had geen idee waar ik moest staan of hoe ik moest slaan. Het was een totale aanfluiting. Ik heb nog geprobeerd te beweren dat ik ‘een beetje roestig was’ (links en rechts ongelovige blikken) en daarna maar gewoon mijn excuses aangeboden. Met die nieuwe vriendschap is het niks geworden.”

Pitch perfect

Salima (32): ,,Omdat ik als officemanager erg graag binnen het bedrijf een andere baan wilde, heb ik voor een project onder een andere naam een pitch geschreven. Die heb ik stiekem tussen de interne en externe voorstellen gestopt. Hij haalde de top 10, de top 5, en zat uiteindelijk bij de top 3 van de mensen die zouden worden uitgenodigd. Toen dat moment was gekomen, stond ik voor de directie die me vragend aankeek. Dat was wel even erg ongemakkelijk. Mijn baas vond het een leuke stunt en wilde meteen verder praten, maar sommige collega’s kunnen het nog steeds niet hebben dat ‘de koffiejuffrouw’ nu hun directe collega is.”

Showtime

Beau (43): ,,Toen we nog naar het theater mochten, heb ik ooit geparticipeerd in een interactief moment met stand-up comedian Daniel Arends, waarbij ik mezelf aardig te kakken heb gezet (hij was uiteraard niet te beroerd daar stevig bij te helpen). Wat ik heb geleerd: nooit oogcontact maken met de cabaretier van dienst, hardnekkig zwijgen op alle vragen en altijd een plek achterin of op het balkon boeken.”

Kansloze actie

Angela (49): ,,Bij een teamvergadering had ik nogal wat aan te merken op de gang van zaken rond een bepaald project waar ik zijdelings mee te maken had. Na alle pijnpunten te hebben benoemd – ik zat lekker in de wedstrijd – zei de teamleider letterlijk: ‘Als jij denkt dat je het beter kan, is het vanaf nu van jou.’ Ik zit nu opgezadeld met een klant die duidelijk een borderline-stoornis heeft en een project waarin iedereen elkaar tegenwerkt. Leermomentje: het is makkelijk om kritiek te hebben als je geen idee hebt wat er echt speelt.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen