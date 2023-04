Spiraal als anticonceptie? Dit moet je weten!

Wat is een spiraal?

Een spiraal is eigenlijk een vreemd lichaampje dat je in de baarmoeder plaatst, bijvoorbeeld het Mirena- of Kyleena-spiraal, legt Kerkhof uit. „Alle spiralen beïnvloeden het baarmoederslijmvlies en dat zorgt ervoor dat er geen innesteling kan plaatsvinden in de baarmoeder. Kortom, het spiraaltje zorgt ervoor dat je niet zwanger raakt.”

Hormoonspiraal en spiraal zonder hormonen

Kerkhof legt uit dat er twee verschillende soorten spiralen zijn: koperhoudende spiralen en hormoonhoudende spiralen. „Ze voorkomen beide een innesteling. Een koperspiraal (T-safe) zorgt er daarnaast voor dat het bevruchtend vermogen van de zaadcellen afneemt. Dit komt door de aanwezigheid van koperionen in de baarmoeder. Zaadcellen die binnenkomen, kunnen hierdoor minder goed bevruchten.

En mocht er toch een bevruchting plaatsvinden, dan kan het dus niet nestelen in het baarmoederslijmvlies. De hormoonspiraal maakt het baarmoederslijmvlies erg dun en daardoor kan er geen innesteling plaatsvinden. Daarnaast zorgt het hormoonspiraaltje ervoor dat er een dikke, taaie slijmprop ontstaat aan het begin van de baarmoedermond. Hierdoor kunnen de zaadcellen de baarmoeder niet meer binnenkomen en treedt er geen bevruchting op.”

Soorten hormoonspiraal

„De meest geplaatste hormoonspiraal is de Mirena-spiraal, die 5 jaar kan blijven zitten. Deze spiraal heeft vaak als gevolg dat de menstruatie veel minder wordt of zelfs wegblijft. De bijwerkingen van de Mirena-spiraal zijn acne, toegenomen beharing, bijvoorbeeld donshaartjes in het gezicht, en libidoverlies. Het Kyleena-spiraal heeft dezelfde werking als het Mirena-spiraal, alleen bevat het iets minder hormonen.”

Koperspiraal

„Het T-safe spiraaltje is een koperhoudend spiraal. Het voordeel hiervan is dat je geen hormonen in je lichaam krijgt. Daarentegen gaat de menstruatie gewoon door en kun je forse menstruaties ervaren. Dit spiraal kan 10 jaar blijven zitten.”

Ballerine-spiraal

„De Ballerine-spiraal is ook een koperspiraal, maar vrouwen werden na het zetten van dat spiraaltje alsnog onbedoeld zwanger. In het AVROTROS-programma Radar is dit onderzocht en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) geeft aan dat zij deze vorm van anticonceptie niet meer aanbeveelt, omdat er beperkt onderzoek naar effectiviteit en complicaties is gedaan. Daarnaast is er weinig praktijkervaring met deze spiraal.” Kerkhof geeft zelf ook aan dat ze de Ballerine-spiraal niet zou aanraden.

Er valt dus te kiezen, maar vindt er door deze spiraaltjes ook gewichtstoename plaats? Progestageen kan de eetlust bevorderen. Daarom stonden anticonceptiemiddelen met progestagenen, zoals de Mirena- en Kyleena-spiraal, erom bekend meer gewichtstoename te veroorzaken dan de pil. Toch blijkt hier nu onvoldoende bewijs voor te zijn. Hormonale schommelingen kunnen wel voor veranderingen in gewicht, eetlust en vochthuishouding zorgen, maar hier hebben alle vrouwen last van. Niet alleen de vrouwen die aan de anticonceptie zitten.

Spiraal plaatsen en verwijderen

Volgens Kerkhof worden de meeste spiralen aan het einde van de menstruatie geplaatst. Ook vertelt ze dat het inbrengen van een spiraal makkelijker gaat bij vrouwen die zwanger zijn geweest.

„Wanneer een zwangere vrouw een natuurlijke geboorte heeft gehad, is het plaatsen een stuk eenvoudiger dan bij een vrouw die nog nooit een kind heeft gebaard. Die vrouwen adviseren wij dan ook om een pijnstiller te nemen voor de behandeling. De spiraal verwijderen is eigenlijk heel makkelijk. Je trekt aan de touwtjes en zo haal je ’m eruit.

Het kan voorkomen dat ze zoek zijn geraakt. De baarmoeder trekt geregeld samen en soms bevinden de draadjes zich op een hoger niveau. Als dat gebeurt, kunnen we met behulp van een cameraatje, de zogenaamde hysteroscopie, het spiraaltje verwijderen. Daarna kun je weer zwanger worden.”

Vrouwen zijn doorgaans sneller zwanger na een spiraalverwijdering dan na het stoppen met de pil, zegt Kerkhof. „Dit komt omdat tijdens pilgebruik geen eisprongen optreden. Het lichaam heeft dan even tijd nodig om de normale cyclus weer op te pakken.”

