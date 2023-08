Daniëlle (36): ’Ik ben zonder er heel hard aan te werken 10 kilo afgevallen’

Je moet maar durven, jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week: Daniëlle Hoek (36) die wegens post-Covid in de ziektewet zit, maar hoopt ooit als plussize model te werken. Ze is moeder van een dochter (10) en een zoon (7).

„Op de foto gaan vond ik zo leuk, dat ik daar ooit mijn werk van hoop te maken.” Ⓒ Stef Nagel