Zo (on)gezond leef ik Alice (57) kreeg een hartinfact: ’De dokter zei dat het pure pech was’

Alice: „Tijdens mijn hartinfarct moesten de mensen in mijn omgeving huilen, maar ik probeerde juist iedereen op te peppen en zei: ‘Jongens, maak je niet druk. We zijn er op tijd bij!’ Zo ben ik altijd al geweest en daar verandert niks aan.” Ⓒ Eigen beeld

In onze nieuwe rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ vragen we VROUW-lezeressen het hemd van het lijf over hun leefstijl. Vind jij het belangrijk om gezond te leven? Ben jij veel aan het sporten om in vorm te blijven? Of geef je er juist geen klap om hoe je eruitziet en wil je bovenal gelukkig zijn? Of heb je dé tip voor een gulden middenweg? Deze week Alice Pauw (57). Een maand geleden kreeg zij een hartinfarct.