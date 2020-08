’Mijn ex blijft contact zoeken’

Lieve Sabine, ik ben een vrijgezelle vrouw van 28. Mijn toenmalige vriend (30) verliet mij een jaar geleden voor een andere vrouw. Ik stond perplex toen hij zijn koffers pakte en vertrok. We waren twee jaar samen en hadden plannen om samen een huis te kopen. Maar daar ging dus een dikke streep doorheen. Hij bleek al een paar maanden met haar te rommelen. Inmiddels heb ik mijn draai hervonden. Ik heb zelfs al een paar leuke afspraakjes gehad maar ben ’de ware’ nog niet tegengekomen. En ineens uit het niets begint mijn ex me weer te appen. Dat hij te snel gehandeld heeft en me vreselijk mist. Of ik hem nog een kans wil geven? Maar hij woont nog steeds bij die meid waarvoor hij mij heeft verlaten. Ik ben gekwetst maar houd ook nog steeds van hem. Misschien kunnen we (eerst) weer vrienden worden en herstelt het vertrouwen zich op den duur? Wat moet ik nou doen?

Sabine: „Dat zou inderdaad kunnen maar... is hij dat waard? Ik neem aan dat hij zijn huidige vriendin niet vertelt dat hij weer bij jou aan het ’vissen’ is. Hij snapt in ieder geval niet goed wat een eerlijke manier is om met een partner om te gaan, dat weet je in ieder geval zeker. Dus mijn advies? Vergeet hem! Pak je leven lekker op, zoals je al aan het doen bent, en geniet van de mensen die jou wèl behandelen zoals jij anderen behandelt. Mannen zoals jouw ex zijn misschien spannend maar slecht voor jouw zelfwaarde en zelfvertrouwen. En geloof me, er zijn echt genoeg leukerds die wèl klaar zijn voor de liefde, voor een leuke, gelijkwaardige relatie. Heel veel succes!”

