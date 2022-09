’Mode doet me niets en winkelen vind ik verschrikkelijk’

Laura (41)

Laura Liem is gék op mode. Ze werkt als communicatieadviseur en boksfitinstructrice, heeft een relatie en twee kinderen (10 en 4).

Dertig spijkerbroeken

We verhuisden een paar jaar geleden van een tweekamerappartement naar een eengezinswoning. Er bleef een kamer over. Die was voor mijn kleding! Die is echt nodig, ik heb zoveel. Ik moet hoognodig weer een ’closetsale’ doen. Dat heb ik al een paar keer eerder gedaan, waarbij de helft van de opbrengst naar een goed doel ging. Voorheen verkocht ik veel op Marktplaats, maar daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ik heb wel dertig spijkerbroeken. Elke keer weer denk ik dat ik de perfecte broek heb gevonden, om er een paar weken later achter te komen dat het ’m toch niet is. En dan speur ik weer verder. Voor tassen heb ik echt een zwak. Momenteel spaar ik voor een tas van Prada. Ooit kocht ik een vintage Chaneltas nadat ik uitgebreid had onderzocht of-ie wel echt was. Ik heb ’m nooit gebruikt.

Elke maand een nieuw setje

Mijn vriendinnen weten me te vinden als ze een bepaalde designer sneaker zoeken of willen weten wanneer de uitverkoop begint. Ik lees vrijwel alle modebladen en winkel graag online, maar nog liever fysiek. Het is toch fijn de kleding even te voelen en zien. Ik werk midden in Rotterdam en loop tijdens mijn pauze of na het werk graag even de stad in. Inmiddels ga ik niet meer met alle trends mee, maar ik volg ze wel. Croptops draag ik bijvoorbeeld alleen als ik sport. Sportkleding vind ik trouwens geweldig. Elke maand schaf ik wel een nieuw setje aan!”

Karin (42)

Als er iemand niets met mode heeft is het Karin Nyp. Ze is wars van merken en haat shoppen. Ze werkt als verpleegkundige en is getrouwd.

Alleen als het echt nodig is

Mode doet me niets. Ik heb het van huis uit niet meegekregen en ook nooit ontwikkeld. Winkelen vind ik verschrikkelijk. Mijn man Eduard houdt er wel van, dus heel soms ga ik met hem mee. Als ik kleding koop, doe ik dat online. Ik shop alleen als het echt nodig is en dan bestel ik vaak iets in dezelfde stijl en goedkoop. Ik heb niets van een merk. In de zomer draag ik een spijkerbroek met een shirtje, in de winter een spijkerbroek met een trui en ik heb een paar rokjes en jurkjes in mijn kast hangen, maar die draag ik bijna nooit. In mijn vrije tijd draag ik een joggingbroek en een T-shirt, en daar ga ik ook gerust de hond in uitlaten.

Budgetkwestie

Hakken draag ik niet, aan designertassen doe ik niet. Een tas moet voor mij functioneel zijn. Ik heb geen zonnebrillen, hoeden of sieraden. Alles wat ik heb, past in één kast. Ik ga als het nodig is naar de kapper, maar ben nog nooit bij een manicure of schoonheidsspecialist geweest. Ik draag zelfs geen make-up. Ergens lijkt het me weleens leuk om een make-over te krijgen, maar daar zou ik dus echt hulp bij nodig hebben. Zelf zie ik het gewoon niet. En voor een deel is het ook wel een budgetkwestie, ik moet keuzes maken. Ik geef mijn geld liever uit aan een etentje of een vakantie, dan aan een tas van Michael Kors. Ja, dat merk ken ik toevallig van een modeblad dat ik bij de tandarts doorbladerde.”

