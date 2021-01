Moeten ouders die thuisonderwijs geven betaald coronaverlof krijgen?

‘s Avonds tot in de late uurtjes doorwerken en je laptop er snel even bij pakken wanneer de kinderen in bad zitten: ouders proberen zo goed en zo kwaad als het gaat hun baan te combineren met het thuis onderwijzen van hun kinderen. De stress die dit oplevert breekt velen inmiddels (bijna) op. De rust die een eventueel extra coronaverlof van het werk zou opleveren, is daarom volgens GroenLinks-voorman Jesse Klaver niet alleen in het belang van de ouders, maar zorgt er ook voor dat kinderen de aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Het extra verlof zou volgens Groenlinks vanuit het kabinet moeten worden opgezet. Je zou denken dat de staatsschuld - die door alle steunpakketten al torenhoog is - nog verder op zou lopen, zoals de persoon hieronder opmerkt. Wie draait hier uiteindelijk voor op?

Het heft in eigen handen

Sommige ouders nemen het heft in eigen handen en zorgen zelf voor verlichting. Zo huurt modeontwerpster Nikkie Plessen een privélerares in zodat alle moeders bij haar op kantoor zich kunnen blijven focussen op hun werk. Maar niet iedereen heeft het budget om zich dit te kunnen veroorloven en zijn of haar kinderen te laten onderwijzen door een professional. Voor hen zou het coronaverlof - staatsschuld of niet - dus een enorme uitkomst bieden.

Wat vind jij? Moet het kabinet werkende ouders, die belast zijn met het lesgeven van hun kinderen, ondersteunen door extra verlof? Of vind je dat het allemaal zo'n vaart nog niet loopt en is het (nog) prima vol te houden?