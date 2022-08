Bemoeit jouw familie zich ook te veel met jouw liefdesleven?

Bij Denise in Spanje verliep de ontmoeting tussen haar familie en haar logees niet bepaald soepel. Haar moeder heeft hen namelijk meteen goed aan de tand gevoeld. Ook Denise’s tante laat er zeker geen gras over groeien. Binnen enkele minuten vraagt zij haar nichtje namelijk of zij al intiem is geweest met een van de mannen. De mannen geven aan het gesprek niet vervelend te vinden, maar Denise zegt achteraf wel dat ze de ontmoeting hierdoor ongemakkelijk vond. Misschien toch een onderwerp dat je liever niet met je familie bespreekt tijdens een eerste ontmoeting.

Martijns familie

Ook de familie van Martijn mengt zich in zijn liefdesleven. In de afgelopen afleveringen van B&B Vol liefde hebben we allemaal de veelbesproken kampvuurscène gezien. Bij het flakkerende vuur vertelde Martijn aan Susanne dat hij verliefd is op Fenna, met wie hij pas één keer op date is geweest en die hij op dat moment zo’n 24 uur kende. Fenna geeft bij Martijn aan dat zij schrikt van de woordkeuze van Martijn, maar dat ze dit verder samen zullen gaan ontdekken.

Daar krijgt Fenna alleen niet de tijd voor, want Martijn besluit er een paar minuten later zijn familie al bij te halen. Het goede nieuws (dat hij verliefd is geworden binnen 24 uur) mag meteen met hen gedeeld worden. Zijn ouders en broer reageren positief en feliciteren het stel (dat officieel nog geen stel is). Ze worden zelfs emotioneel van het goede nieuws. Verder reageren de ouders wel een beetje verbaasd, niet omdat de twee elkaar pas een dag kennen, maar omdat ze hun zoon helemaal verliefd zien.

Reactie

Op twitter laat Thea weten dat Denise haar moeder maar beter niet meer uit kan nodigen.

Quitte vindt het ‘kumbaya’-gehalte van de familie van Martijn erg hoog.

Praat mee

