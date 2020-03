Dana en haar vriend slapen al jaren gescheiden: hij voelt zich heel schuldig

Oordoppen

„Jason zei het al tijdens onze eerste date, volgens mij. ’Ik snurk.’ Daar maakte ik me toen nog niet druk over. Hoe erg kon het zijn? Ik vond hem leuk, zou wel oordopjes indoen – niets aan de hand. Maar dat viel tegen. Jason snurkt zo hard, daar zijn geen oordoppen tegen opgewassen. Ik ben de eerste nacht in zijn huis al op de bank gaan liggen. Kom niet aan mijn nachtrust!”

Opereren

„Ik ben Jasons eerste lange relatie. Daarvoor was het snurken ook wel een probleem, maar toen we al heel snel besloten te gaan samenwonen, werd het een agendapunt. Jason besloot naar de KNO-arts te gaan, die hem uitgebreid onderzocht. Hij heeft zelfs twee keer een nacht in het ziekenhuis doorgebracht voor een slaapregistratie. Opereren zou een mogelijkheid zijn, maar zonder garanties, werd ons gezegd. We lieten ons door ervaringsdeskundigen voorlichten; die waren niet positief over een operatie.”

Logeerkamer

„We hebben vervolgens alles geprobeerd: van neusspray’s tot snurkbeugels tot speciale pleisters, niets hielp. Jason snurkt gewoon altijd en heel hard. Ik slaap al sinds het begin van onze relatie apart. Eerst in ’de logeerkamer’, later hebben we daar ’mijn kamer’ van gemaakt. Ik wilde niet langer slapen tussen de strijkplank en onuitgepakte verhuisdozen en heb er echt mijn plekje van gemaakt – het is een heel leuke kamer geworden.”

Herkenning

„Soms snurkt hij zo hard, dat ik hem door de muren heen hoor. Dan werken oordopjes gelukkig wel. Maar op vakantie gaan, is voor ons lastiger. We boeken dan vaak een appartement met twee kamers. Of soms zelfs twee hotelkamers naast elkaar. Als we aan de receptionist uitleggen waarom, volgt vaak herkenning. Wij zijn ’gelukkig’ echt niet de enigen met dit probleem.”

Minder spontaan

„Natuurlijk beïnvloedt dit ook ons seksleven. We vallen dus nooit tegen elkaar aan in slaap en als ik zin in seks heb, laat ik dat Jason in de avond al weten – dan ga ik even met hem mee naar bed. Omgekeerd geeft Jason dat ook aan. In de ochtend wil ik nog weleens naar zijn kamer gaan. Maar het is allemaal veel minder spontaan dan wanneer het snurken bij ons geen rol zou spelen.”

Risico

„Jason voelt zich heel schuldig over zijn snurken. Hij vindt het vervelend voor mij en zou het zelf ook graag anders zien. Zo nu en dan begint hij weer over een operatie, maar ik wil echt niet dat hij pijn moet lijden en een risico moet lopen, alleen hiervoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er inmiddels ook wel een beetje aan gewend ben. Ik zou ook weleens in slaap willen vallen met zijn armen om me heen, maar dat is nou eenmaal niet zo.”

Taboe

„Wij liggen wel vaak uitgebreid in elkaars armen op onze enorme bank. En heel soms dommel ik dan ook weg, terwijl hij televisie zit te kijken. Dat geeft me dan zo’n gelukzalig gevoel... Op snurken rust best wel een taboe. Het is iets waar mensen zich voor schamen. Vaak wordt het in verband gebracht met overgewicht, maar dat is bij Jason niet aan de orde. Hij is slank en fit – hij maakt alleen heel veel herrie in zijn slaap.”

Tevreden

„We zijn momenteel bezig met onze kinderwens, waardoor we meer seks hebben dan ooit. Ik zet er zelfs mijn wekker voor. Dan maak ik Jason extra vroeg wakker voor een vrijpartij. Nee, ik kan niet zeggen dat we een slecht seksleven hebben. Het is anders, meer gepland. Maar onder de streep ben ik echt wel tevreden. Jason is veel te leuk om hem hierom te laten schieten.”